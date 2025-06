Qui est Michele Kang, la nouvelle présidente de l'OL ?

John Textor a officiellement démissionné ce lundi 30 juin et a laissé la main à Michele Kang pour diriger l'Olympique Lyonnais.

Rétrogradé en Ligue 2 après un examen catastrophique face à la DNCG et une gestion compliqué de John Textor la semaine dernière, l'OL recherche des solutions et en a peut être trouvé une. Ce lundi 30 juin, l'OL a annoncé la démission de l'Américain, remplacé par la sud coréenne Michèle Kang. "Nous entrons dans une période critique pour l'OL et je tiens à remercier John pour son engagement et sa vision qui ont permis au club de rejoindre la famille Eagle Football. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec Michael, l'équipe de direction de l'OL et le Conseil d'administration afin de soutenir le club tout au long de la procédure devant la DNCG et au-delà" explique-t-elle.

Qui est Michele Kang ?

Figure montante du sport business, Michele Kang a incarné une nouvelle génération de dirigeantes ambitieuses, visionnaires et engagées. Née à Séoul, diplômée de l'Université de Chicago puis de Yale, elle bâtit d'abord un empire dans la tech santé avec Cognosante, qu'elle fonde en 2008 et cède le "bébé" à Accenture en 2024. Mais c'est finalement dans le sport qu'elle affirme aujourd'hui sa stature internationale.

En 2022, elle entre dans l'histoire en devenant la première femme de couleur à posséder un club de NWSL, le Washington Spirit (football féminin). Deux ans plus tard, elle fait sensation en rachetant l'OL Féminin, l'un des clubs les plus titrés au monde, puis les London City Lionesses. Trois clubs, trois pays, une ambition : structurer un réseau mondial d'élite dédié au football féminin, regroupé sous la bannière du groupe Kynisca.

Elle milite également pour une gouvernance plus équitable, une visibilité accrue pour les athlètes féminines et un modèle économique durable. À 66 ans, elle s'impose comme l'un des visages les plus influents du sport féminin mondial et en devenant la nouvelle patronne de l'OL, elle affirme son influence.