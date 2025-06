Klopp sèchement recadré par un Ballon d'or : "Quand il gagne 20 millions, il ne se plaint pas"

Après avoir critiqué le Mondial des clubs, Jurgen Klopp a reçu de grosses critiques de la part d'anciens joueurs.

Le Mondial des clubs fait parler et le technicien allemand Jurgen Klopp n'a pas mâché ses mots pour tacler ce Mondial des clubs, évoquant "la pire idée jamais mise en œuvre dans le football". "Je ne m'attendais pas à ça de la part de Jürgen . J'ai tellement de respect pour lui que s'il est un peu en colère, c'est peut-être parce que Salzbourg n'est pas en compétition parce qu'il est directeur de Red Bull. Quand Liverpool jouait, personne ne se plaignait, quand ils recevaient de l'argent, personne ne se plaignait . Je pense que nous devons faire preuve de plus de respect dans ces tournois" a lancé la légende et Ballon d'or 1994, Hristo Stoichkov dans une interview accordée à Marca et Mundo ce lundi 30 juin.

"J'ai eu la chance d'y participer par le passé, lors de quelques matchs seulement, mais je pense que Gianni (Infantino) et la FIFA ont fait quelque chose de différent. On réunit de nombreuses cultures, de nouveaux systèmes, de nouvelles tactiques, de nombreuses équipes différentes qui ne se connaissaient pas avant de participer à un tournoi comme celui-ci ", a-t-il expliqué.