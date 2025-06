Valverde révèle quel joueur succédera à Kroos au Madrid : Il fait des passes comme lui

Le milieu de terrain allemand a laissé un grand vide au Real, mais peut être pas pour longtemps.

Dean Huijsen, fraîchement débarqué au Real Madrid, semble bien déterminé à y écrire son histoire. Ce jeune défenseur central fait déjà vibrer la sphère madrilène grâce à sa maîtrise étonnante du ballon. Les compliments pleuvent, et parmi eux, celui de Fede Valverde n'est pas passé inaperçu. L'Uruguayen n'a pas hésité à le comparer à une légende des Merengues : Toni Kroos. Pour Valverde, Dean possède une belle capacité à mener le ballon et a réalisé une passe digne de Kroos.

Pourtant, être comparé à Kroos est un honneur rare. Tony Kroos, joueur respecté et admiré, a partagé de grands moments sur le terrain avec Valverde. Dean Huijsen semble posséder un potentiel remarquable, et c'est dans sa vision du jeu que réside sa force, une qualité rarement observée chez les défenseurs centraux. En effet, ses longues passes, sa précision et son aptitude à lancer des actions depuis l'arrière en font l'une des révélations les plus prometteuses de ce début de saison.

Huijsen n'est pas simplement venu rajeunir la défense du club. Son impact dépasse de loin cela. Xabi Alonso, qui veille particulièrement sur lui, l'intègre désormais comme un pilier dans sa tactique de jeu. Un parcours qui révèle sa grande maturité pour son jeune âge. Pour décrocher Dean, le Real a déboursé 59 millions d'euros, un investissement qui, au vu de ses prestations, se révèle être une vraie bonne affaire.

Évidemment, Huijsen ne cache pas sa joie. Florentino Pérez, président emblématique du Real, et tous ceux impliqués dans son arrivée ont sa gratitude. Dean est conscient que l'opportunité qui s'offre à lui est immense, et il compte bien la saisir.

Toni Kroos, légende des temps modernes, a laissé sa trace à Madrid. Son ombre veille encore sur le club. "Dean livre des passes à la manière de Kroos. Le Réal mise sur lui pour marquer l'histoire future." a lancé Valverde en point presse.