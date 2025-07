Real Madrid - Juventus : Mbappé, choix fort... Xabi Alonso chamboule son onze pour défier la Juventus

Ce mardi soir, le Real Madrid défie la Juventus Turin en huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs 2025. Pour cette confrontation face à la Vieille Dame, Xabi Alonso pourrait tenter un coup de poker dans sa composition.

Tout juste arrivé sur le banc du Real Madrid, Xabi Alonso impose déjà "sa patte". Ce mardi soir, les Merengues affrontent la Juventus Turin en huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs et l'entraîneur espagnol pourrait tenter un coup de poker. Pour la première fois depuis son arrivée, l'ancien technicien du Bayer Leverkusen a concocté un dispositif original face au RB Salzburg. Un système original et inédit en 3-5-2 qui a permis aux Merengues de l'emporter 3-2. Ce mardi, Xabi Alonso pourrait récidiver et remettre ce dispositif en place qui permet une implication défensive bien supérieure, reprochée la saison dernière. En défense, on pourrait retrouver l'Allemand Antonio Rüdiger aux côtés du Français Aurélien Tchouaméni et de la jeune recrue espagnole Dean Huijsen. De passage en conférence de presse, Dani Carvajal s'est confié sur cette nouveauté : " L'entraîneur veut donner une grande polyvalence à l'équipe avec la position de Tchouameni. Et à moi, comme si j'étais un gardien. J'ai joué central, latéral gauche, ailier... Toujours à la disposition de ce que demande l'entraîneur. Je suis disponible pour aider."

Le capitaine du Real Madrid en a profité pour envoyer un message aux concurrents dans cette nouvelle compétition : " L'équipe n'a qu'une hâte, que le match de demain arrive. La phase éliminatoire commence, c'est la plus importante. Si l'on perd, on rentre chez nous. L'équipe est concentrée sur la Juventus, sur le match de demain, et prend beaucoup de confiance. J'espère que nous pourrons être en quarts. La phase de groupes nous a mis en difficulté. Nous avons su remporté un match contre Pachuca à un joueur de moins dès le début. L'équipe prend de la confiance et l'adversaire de demain est encore plus fort que ceux que nous avons affronté depuis le début du tournoi. L'adversaire est plus fort et c'est un match à élimination directe. Je souhaite qu'il arrive."

L'état de Mbappé reste "secret"

Remis de la gastro-entérite qui l'a privé de l'ensemble du premier tour, Kylian Mbappé a fait son retour dans le groupe madrilène. Son état actuel lui permet d'être disponible pour jouer face à la Juventus ce mardi. Pour autant, son coéquipier Dean Huijsen a tenu à préserver le secret avant la rencontre, en éludant le sujet auprès des journalistes : "Vous le verrez demain, mais je crois qu'il est en forme". Durant l'absence du n°9, le jeune Gonzalo a explosé aux yeux du monde entier. De quoi taper dans l'oeil de Xabi Alonso et de ses coéquipiers : " Les choses se sont bien passées avec Joselu. C'est le 9 typique, qui fixe les centraux et qui marque des buts dans les dernières minutes. Cela me fait penser à un joueur comme Luuk de Jong, qui a offert beaucoup de points à Barcelone. L'an passé, à cause des blessures, nous n'avons pas eu cette option. Gonzalo est très bien préparé. Il a beaucoup d'énergie, il est prêt physiquement et il va nous apporter beaucoup de choses. Si le club décide qu'il doit endosser ce rôle, il s'en acquittera avec brio, c'est certain", a souligné Dani Carvajal.

Le vestiaire de la Vieille Dame explose !

D'après nos confrères italiens de la Gazzetta Dello Sport, Dusan Vlahovic serait en train de parti au clash avec sa direction qui veut se débarasser de son salaire faramineux. En effet, l'avant-centre serbe de la Juventus Turin souhaiterait rester à Turin durant encore un an. Ce clash empêche notamment l'avancée des négociations entre la Vieille Dame et Jonathan David qui pourrait franchir la frontière franco-italienne cet été.

À quelle heure débute Real Madrid - Juventus ?

Le coup d'envoi du huitième de finale de la Coupe du monde des clubs opposant le Real Madrid à la Juventus Turin est prévu mardi 1 juillet à 21h00 au Hard Rock Stadium de Miami (États-Unis).

Sur quelle chaîne regarder Real Madrid - Juventus ?

Détenteur des droits TV de la Coupe du monde des clubs, DAZN 1 diffusera l'affiche entre les Merengues et la Vieille Dame.

Comment suivre Real Madrid - Juventus en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le choc des huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs entre les Madrilènes et les Turinois sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur DAZN.

Quelles sont les compositions probables de Real Madrid - Juventus ?

Real Madrid : Courtois (G) - Alexander Arnold, Rüdiger, Tchouaméni, Huijsen, F.Garcia - Valverde, Bellingham - Güler, Vinicius, Gonzalo (ou Mbappé).

Juventus : Di Gregorio (G) - Kalulu, Savona, Kelly - Costa, McKennie, Locatelli, Kostic - Gonzalez, Koopmeiners, Vlahovic.

Quels sont les pronostics de Real Madrid - Juventus ?