Eliminé de la Coupe du monde des clubs, l'Inter Milan vient conclure une saison avec de nombreuses déceptions.

Une déception de plus pour l'Inter. Après avoir perdu le titre de champion d'Italie et surtout la finale de la Ligue des champions, les Intéristes ont été éliminés en huitième de finale de la Coupe du monde des clubs par le club brésilien de Fluminense. Cette défaite a visiblement mis le feu aux poudres du côté de l'attaquant argentin, qui n'a pas mâché ses mots concernant certains de ses coéquipiers. Lautaro Martinez a exprimé haut et fort sa frustration, expliquant qu'il aspire à se battre pour les grands titres et souhaite s'entourer de joueurs déterminés à réussir.

Pour lui, ceux qui ne partagent pas cette ambition pourraient tout aussi bien quitter le navire. Il semblerait que l'attaquant n'ait pas apprécié l'engagement et la mentalité de certains membres de son équipe durant le tournoi. Inter Milan s'est incliné 0-2 face au club brésilien Fluminense, une défaite qui résonne comme un coup dur pour une équipe censée briller sur la scène internationale. Martinez a insisté sur l'importance de porter le maillot d'Inter avec fierté, soulignant que seule une mentalité de vainqueur pouvait mener à des succès. Dans le même temps, on sait déjà que Marko Arnautovic, la star autrichienne de l'équipe, ne continuera pas l'aventure avec le club italien. Il n'a même pas fait le voyage pour cette compétition, ayant les yeux rivés sur un potentiel transfert vers le Rapid Vienne.

Cette élimination précoce n'est qu'une partie d'une série de désillusions pour les Nerazzurri. Après avoir vu le SSC Naples leur ravir le Scudetto, perdu face à l'AC Milan en coupe d'Italie et subi une lourde défaite face au Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions, ce nouveau revers contre Fluminense révèle les failles de l'équipe. Martinez admet que la saison fut longue et éprouvante, et se termine sans trophées pour Inter Milan. Il a également tenu à s'excuser auprès des supporters venus les encourager aux États-Unis, regrettant de ne pas avoir pu leur offrir les performances espérées.