"Un leader ne cherche pas quelqu'un à blâmer" : la réponse cinglante de Çalhanoglu à Lautaro

L'Inter Milan est en train d'imploser de l'intérieur après les déclarations de son capitaine et la réponse du turc.

Ambiance, ambiance. Après l'élimination de l'Inter à la Coupe du monde des clubs, Lautaro Martinez a pris la parole, taclant certains de ses coéquipiers, évoquant une sorte de nonchalance et manque de motivation. S'il n'avait pas donné de nom, le président de l'Inter l'a fait à sa place, évoquant le Turc, Hakan Çalhanoglu.

Ce dernier a pris la parole pour réponde aux critiques acerbes de son capitaine. "Après ma blessure en finale de la Ligue des champions, j'ai décidé d'aller aux États-Unis. Être là-bas, même sans jouer, était important pour moi. Je voulais être proche du groupe, les soutenir . Malheureusement, j'ai subi une autre blessure dans une autre zone. Le diagnostic était clair : une déchirure musculaire . C'est pourquoi je n'ai pas pu jouer. Rien de plus ", a-t-il expliqué. "Hier, nous avons perdu. Et ça m'a fait mal. Je l'ai vécu avec tristesse, non seulement en tant que footballeur, mais aussi en tant que personne qui se soucie vraiment de cette équipe. Malgré la blessure, immédiatement après le coup de sifflet final, j'ai appelé certains de mes coéquipiers pour leur dire que je pouvais compter sur leur soutien . Parce que quand on se soucie d'eux, on le fait.

Mais ce qui m'a le plus marqué, ce sont les mots qui ont suivi. Des mots durs. Des mots qui divisent au lieu d'unir. Tout au long de ma carrière, je n'ai jamais cherché d'excuses. J'ai toujours assumé mes responsabilités. Et dans les moments difficiles, j'ai toujours essayé d'être une référence. Non pas par des paroles, mais par des actes. Je respecte toutes les opinions, même celles d'un collègue, même celles du président. Mais le respect ne peut pas être à sens unique. Je n'ai jamais trahi ce maillot . Je n'ai jamais dit que je n'étais pas heureux à l'Inter. J'ai reçu des offres par le passé, même très importantes, mais j'ai choisi de rester. Parce que je sais ce que ce maillot représente. Et je crois que mes choix parlent d'eux-mêmes. J'ai appris que le vrai leader est celui qui soutient ses coéquipiers, pas celui qui cherche un coupable quand c'est plus facile . J'aime ce sport. J'aime ce club. Et j'aime ces couleurs, pour lesquelles j'ai tout donné chaque jour." Ambiance on vous a dit...