La nouvelle exigence de Lamine Yamal, le Barça et ses coéquipiers agacés

La star espagnole du FC Barcelone commence à avoir de nombreuses exigences.

Le jeune espagnol qui va fêter ses 18 ans dans quelques jours est gourmand. Le joueur vit une ascension fulgurante, notamment depuis qu'il est devenu champion d'Europe avec l'équipe nationale d'Espagne. Mais sa récente attitude pourrait bien nuire à sa réputation. Alors qu'il ne fêtera sa majorité le 13 juillet prochain, le jeune ailier commence à agacer son club en réclamant des privilèges réservés aux plus grands. La récente défaite de l'Espagne en Ligue des Nations face au Portugal n'a pas contribué à apaiser les esprits. Lors de cet événement, Yamal a croisé Cristiano Ronaldo de manière peu amène, sans même le regarder, un geste qui n'a pas échappé aux médias et au public. De plus, des rumeurs circulent sur ses frasques avec des mannequins Only Fans laissant supposer une certaine dérive hors des terrains de football. De simples suppositions.

Malgré ses prouesses sportives, ces comportements inquiètent le FC Barcelone. Selon Transfermarkt, la valeur marchande de Yamal atteint déjà 200 millions d'euros. Son contrat court jusqu'en 2031, avec un salaire annuel de 40 millions d'euros. La saison 2024/25 a été particulièrement prolifique pour lui avec 35 matchs de LaLiga à son actif, accompagnés de 9 buts et 15 passes décisives. En Ligue des champions, il a marqué à 5 reprises et offert 4 passes décisives en 13 rencontres. Le jeune talent a également brillé dans la Coupe d'Espagne et la Super Coupe, cumulant au total 55 matchs, 18 buts et 25 passes décisives.

Cependant, Yamal souhaite désormais plus : dans sa nouvelle négociation contractuelle, l'ailier aspire à devenir le tireur attitré des coups francs et des pénaltys du Barça, un rôle jusqu'alors dévolu à des grands noms comme Raphinha et Robert Lewandowski. Bien que Yamal affiche un taux de réussite de 80% avec cinq pénaltys réussis sur six en sélection nationale, ses coéquipiers brésilien et polonais possèdent, eux aussi, une forte expertise dans cet exercice.

Si Lamine venait à imposer ses conditions, cela pourrait perturber l'équilibre de l'équipe, voire créer des tensions en interne, d'autant plus que la personnalité de certains de ses coéquipiers, comme Raphinha, laisse peu de place à ce type de transformation du collectif. Les plus anciens participants de l'équipe pourraient voir d'un mauvais œil la perte de ces rôles stratégiques.