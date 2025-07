Des tirs au but dès les poules, les règles du foot ont changé

Si certains critères ne sont pas respectés, les équipes se départageront via une séance de tirs au but dès la phase de groupes.

L'Euro féminin de football se dispute à partir du mercredi 2 juillet en Suisse jusqu'à la fin du mois. Et si le format de la compétition est classique en apparence, il l'est beaucoup moins quand on se penche sur certains détails, pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, plusieurs évolutions ou révolutions technologiques apparaissent pour la première fois. Le ballon connecté va d'abord faire une entrée remarquée dans le monde du foot. Combinée à la position des joueuses et à une petite dose d'intelligence artificielle, cette innovation doit permettre des décisions de match plus rapides. La technologie aidera également les arbitres assistant·e·s vidéo à identifier chaque contact avec le ballon, ce qui réduira le temps passé à juger les fautes de main et les incidents dans la surface de réparation (en théorie bien sur).

Le jugement du hors-jeu sera lui aussi semi-automatisé, avec une technologie qui va également apparaître pour la première fois durant cet Euro. Elle permettra aux équipes de la VAR de déterminer les situations de hors-jeu rapidement et avec plus de précision grâce à dix caméras spécialisées installées dans les stades, qui suivront 29 points du corps de chaque joueuse. Le moindre orteil qui dépasse ne devrait pas leur échapper.

Mais un autre point de règlement apparait lors de cette compétition décidemment révolutionnaire : les tirs au but interviendront dès la phase de poules. Si les deux premières sélections de chaque poule sont qualifiées pour les quarts de finale de la compétition, des égalités peuvent en effet, comme toujours, compliquer la tâche.

Si deux équipes ayant le même nombre de points et le même nombre de buts marqués et encaissés s'affrontent lors de leur dernier match de poule, leur classement sera donc déterminé via une séance de pénaltys. Une façon d'ajouter un peu de suspense dans ce dernier match avant la phase finale.

Mais attention, cette règle s'appliquera uniquement si les deux équipes à égalité se rencontrent lors de ce dernier match et n'arrivent pas à se départager. La règle ne fonctionne également que si aucune autre équipe n'a la possibilité de venir les concurrencer. Si plus de deux équipes sont à égalité ou si les deux équipes jouent séparément, il faudra départager ces dernières via l'un des trois critères habituels (dans l'ordre) : le plus grand nombre de points obtenus dans les matchs disputés seulement entre les équipes concernées, la meilleure différence de buts dans les matches disputés seulement entre les équipes concernées, le plus grand nombre de buts inscrits dans les matches disputés seulement entre les équipes concernées par cette égalité.