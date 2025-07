PSG - Bayern : "On veut continuer la compétition", revanche... Luis Enrique lance le choc face au Bayern

Ce samedi, le Paris Saint-Germain affronte le Bayern Munich en quarts de finale de la Coupe du monde des clubs. Une affiche prestigieuse pour Luis Enrique qui n'a pas caché ses ambitions.

Après avoir corrigé l'Inter Miami en huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs, place à un ogre du football européen pour le Paris Saint-Germain. Ce samedi, le club de la capitale a rendez-vous avec le Bayern Munich en fin d'après-midi. Une affiche de gala entre deux clubs qui se sont déjà affrontés cette saison. Lors de la phase de poules de la Ligue des champions, les Parisiens s'étaient inclinés en terre bavaroise (1-0). Pour Luis Enrique, le sentiment de revanche n'existe pas après le revers en novembre : "Ce serait trop facile de dire qu'un match a été un déclic. Je pense que pendant toute la saison, on a vu l'évolution de l'équipe. On souffrait d'un manque d'efficacité en début de saison, surtout en Champions League. Je ne sais pas où le déclic s'est fait mais je suis très content de la façon dont a évolué l'équipe et très content de la saison. Les joueurs parlent d'une revanche ? Pour moi, c'est un peu différent. Je n'ai aucun sentiment de revanche. Par rapport à quoi ? Un match de phase de ligue ? Ce sera un quart de finale et, pour moi, c'est suffisant pour être motivé".

En conférence de presse, le technicien espagnol a souligné les qualités de l'équipe entraînée par Vincent Kompany : "On a déjà affronté le Bayern, on connaît cette équipe. Ce sera un match ouvert avec deux équipes qui attaquent. Je suis sûr que les supporters apprécieront. On veut continuer la compétition, c'est notre objectif clair. C'est en tout cas un moment très positif". Après avoir disputé ses premières minutes dans cette Coupe du monde des clubs face à la bande à Lionel Messi, Ousmane Dembélé pourrait débuter dès le coup d'envoi face au Bayern Munich. Néanmoins, Luis Enrique a entretenu le flou face aux médias : "Ousmane a fait toute la semaine d'entraînement avec le groupe. Ces entraînements m'ont donné beaucoup d'informations. Je suis très content de le revoir avec l'équipe, mais ce n'est pas le moment de donner des informations à l'adversaire. On verra". À noter que le vainqueur de ce quart de finale affrontera le Real Madrid ou le Borussia Dortmund pour une place en finale.

"On a de la chance de pouvoir défier les vainqueurs"

Après avoir connu une première saison convaincante sur le banc bavarois auréolée d'un titre en Bundesliga, Vincent Kompany s'est confié aux médias avant d'affronter le Paris Saint-Germain. Le PSG "est une équipe incroyable, il n'y a pas d'autre mot. Certes ils ont la qualité individuelle mais ils constituent surtout une équipe, qui joue avec une intensité que j'ai rarement vue", a souligné le Belge avant d'aller plus loin et de désigner les Parisiens comme les futurs vainqueurs de la compétition : "Si je devais choisir une équipe à affronter en tant que compétiteur, ce serait les gagnants, donc on a de la chance de pouvoir défier les vainqueurs".

Pour cette affiche face aux champions d'Europe, Vincent Kompany a perdu un gros élément. En effet, libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Leroy Sané s'est engagé avec le club turc de Galatasaray. L'ancien joueur de Manchester City pourrait néanmoins compter sur le retour de Jamal Musiala, attendu comme titulaire derrière l'intenable et le dangereux Harry Kane qui occupera la pointe de l'attaque bavaroise. Pas de surprise dans le onze du Bayern Munich qui devrait contenir deux Français par l'intermédiaire de Dayot Upamecano et Michael Olise.

À quelle heure débute PSG - Bayern ?

Le coup d'envoi du quart de finale de la Coupe du monde des clubs opposant le Paris Saint-Germain au Bayern Munich est prévu samedi 5 juillet à 18h00 au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta (États-Unis).

Sur quelle chaîne regarder PSG - Bayern ?

Détenteur des droits TV de la Coupe du monde des clubs, DAZN 1 diffusera l'affiche entre les Parisiens et les Bavarois.

Comment suivre PSG - Bayern en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le choc des quarts de finale de la Coupe du monde des clubs entre les champions d'Europe et le Bayern sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur DAZN.

Quelles sont les compositions probables de PSG - Bayern ?

PSG : Donnarumma (G) - Hakimi, Marquinhos, Pacho, N.Mendes - J.Neves, Vitinha, F.Ruiz - Barcola, Doué (ou Dembélé), Kvaratskhelia.

Bayern : Neuer (G) - Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic - Kimmich, Goretzka - Olise, Musiala, Coman - Kane.

Quels sont les pronostics de PSG - Bayern ?