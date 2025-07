Real - Dortmund : "Il se sent mieux"... Xabi Alonso entretient le flou sur Mbappé avant d'affronter le BVB

Ce samedi soir, le Real Madrid affronte le Borussia Dortmund en quarts de finale de la Coupe du monde des clubs. Pour ce choc, Xabi Alonso a donné des nouvelles de Kylian Mbappé, sans préciser si le Français allait débuter.

Après avoir affronté la Juventus Turin, place à un autre cador du football européen pour le Real Madrid qui a rendez-vous ce samedi soir avec le Borussia Dortmund. Si le BVB a éliminé le club mexicain de Monterrey (2-1), les Madrilènes ont disposé de la Vieille Dame (1-0) grâce à un but de la révélation, Gonzalo Garcia. Mais cette affiche a été marquée par les débuts de Kylian Mbappé dans cette Coupe du monde des clubs. Touché par une gastro-entérite qui l'a éloigné des terrains pendant plusieurs jours, l'attaquant tricolore a disputé près d'une demi-heure. De quoi le voir titulaire ce soir face au Borussia Dortmund ? Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Xabi Alonso a entretenu le flou : "Il se sent mieux, il a pu s'entraîner ces derniers jours. Demain matin, on discutera et on prendra une décision. Certaines choses sont claires dans mon esprit et on peaufinera le reste demain".

L'entraîneur espagnol a également évoqué le cas Gonzalo Garcia. Révélation madrilène avec trois buts et une passe décisive, l'attaquant a parfaitement occupé le front de l'attaque madrilène en l'absence de Mbappé. Pour Xabi Alonso, les deux hommes peuvent jouer ensemble, tout comme Endrick : "Oui, ça dépend du moment, de ce dont on a besoin mais ils sont complémentaires. Selon le contexte, je n'écarte absolument pas cette idée. Je compte sur tout le monde. Endrick récupère mais on compte sur lui. La planification sportive n'est pas notre priorité actuellement, on cherche un rendement immédiat. On prendra les décisions plus tard".

Retrouvailles manquées

Recruté cet été par le Borussia Dortmund en provenance de Sunderland, Jobe Bellingham n'affrontera son frère aîné, Jude, joueur du Real Madrid. En effet, le milieu de terrain du BVB a commis une faute inutile sur Deossa près de la surface de réparation de Monterrey lors du dernier match, synonyme de carton jaune et de suspension en cas de quart de finale éventuel. Lorsqu'il a reçu l'avertissement, l'Anglais a lâché un "Oh My God", connaissant les répercussions. Il n'y aura donc pas de "Derby Bellingham". Tout juste arrivé cet été sur le banc du Real Madrid, Xabi Alonso a déjà appliqué sa patte selon Niko Kovac : "le Real Madrid possède une excellente équipe, composée de plusieurs joueurs de grande qualité. Ils jouent un jeu très vertical et rapide. On retrouve globalement le même style de jeu que Xabi pratiquait déjà à Leverkusen", a souligné l'entraîneur croate.

À quelle heure débute Real - Dortmund ?

Le coup d'envoi du quart de finale de la Coupe du monde des clubs opposant le Real Madrid au Borussia Dortmund est prévu samedi 5 juillet à 22h00 au Metlife Stadium, près de New York (États-Unis).

Sur quelle chaîne regarder Real - Dortmund ?

Détenteur des droits TV de la Coupe du monde des clubs, DAZN 1 diffusera l'affiche entre les Merengues et le BVB.

Comment suivre Real - Dortmund en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le choc des quarts de finale de la Coupe du monde des clubs entre les Madrilènes et le club allemand sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur DAZN.

Quelles sont les compositions probables de Real - Dortmund ?

Real Madrid : Courtois (G) - Alexander-Arnold, Rüdiger, Tchouaméni, Huijsen, Fran Garcia - Valverde, Bellingham, A.Güler - Vinicius, Mbappé (ou Gonzalo).

Borussia Dortmund : Kobel (G) - Süle, Anton, Bensebaïni - Ryerson, Gross, Nmecha, Svensson - Brandt, Guirassy, Adeyemi.

Quels sont les pronostics de PSG - Bayern ?