Proche de signer au Barça, il en a finalement marre et négocie dans le dos du club

Un attaquant en passe de signer au FC Barcelone, va finalement voir ailleurs.

Le Barça semble dire adieu a l'un des joueurs ciblés pour le prochain mercato. Luis Díaz a déclaré semble en avoir assez. L'attaquant colombien, qui figurait il y a peu parmi les priorités du FC Barcelone pour consolider sa ligne offensive, a choisi de ne plus attendre le club blaugrana et a déjà entamé des pourparlers avec le Bayern Munich. Le joueur de Liverpool, réalisant que le Barça a changé de cap avec l'opération Nico Williams, ne veut pas perdre plus de temps ni d'opportunités. Peut être une erreur avec le temps que prend l'opération autour du joueur espagnol.

L'entourage de Díaz reconnaît que son souhait depuis longtemps était de porter le maillot blaugrana. Le Colombien rêvait de fouler la pelouse du Camp Nou et avait même montré sa disponibilité à plusieurs reprises pour faciliter l'accord. Cependant, l'indécision persistante du Barça, les incertitudes financières et les priorités changeantes de la direction sportive ont fini par épuiser sa patience. Face à cette passivité venant du Barça, le Bayern Munich s'est montré plus réactif. Le club bavarois, désireux d'ajouter du dynamisme à son attaque après une saison en dents de scie, a vu en Luis Díaz une opportunité idéale.

Sa rapidité, sa capacité à déborder et son expérience au plus haut niveau européen en font une cible très séduisante pour les Allemands, qui ont déjà établi des contacts avec Liverpool et l'entourage du joueur. D'après des sources proches des discussions, les négociations progressent bien et il y a un bon feeling entre les parties prenantes. Le Bayern serait prêt à soumettre une offre substantielle aussi bien sur le plan financier que sportif. Bien que déçu par le Barça, Díaz n'est pas réticent à l'idée de rejoindre la Bundesliga, où il jouerait un rôle clé dans un projet ambitieux. De leur côté, les Blaugranas ont misé sur Nico Williams, avec qui un accord est presque finalisé en attendant que son inscription soit officialisée. Deco et Hansi Flick estiment que le joueur de l'Athletic Bilbao s'adapte mieux au système que souhaite instaurer le nouveau coach allemand. C'est pourquoi l'option Díaz a perdu de sa superbe au fil des jours. Considéré comme un "Plan B", l'attaquant colombien ne se satisfait pas de ce statut, surtout quand le Bayern lui promet un rôle central.