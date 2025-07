Infantino a reçu une lettre qui lui demande une mission bien précise face à Donald Trump

Le président de la Fifa, réputé "proche" du président des Etats-Unis, a reçu une mission.

Dans le climat politique tendu qui règne aux États-Unis sous l'administration de Donald Trump, marquée par des politiques d'immigration sévères et des expulsions massives, Gianni Infantino, président de la FIFA, est au cœur d'une demande pressante. Le président de la Fifa a reçu une lettre émanant de plus de 90 groupes de la société civile manifestant leur profonde inquiétude face aux répercussions potentielles de ces politiques sur la Coupe du Monde de 2026.

Cette lettre, révélée par The Athletic, sollicite l'intervention d'Infantino auprès de Trump pour assurer la sécurité des supporters se rendant à cet événement mondial. Il est vrai qu'au fil des années, Infantino a développé une certaine proximité avec Trump, ayant même été invité à la cérémonie de son second mandat présidentiel. Il avait également accompagné Trump lors de sommets d'investissement en Arabie Saoudite et au Qatar.

Les signataires de la lettre voient en la FIFA une force capable d'inciter Trump à reconsidérer des politiques potentiellement nuisibles tant pour les visiteurs étrangers que pour les communautés d'immigrants résidant aux États-Unis. L'objectif est de garantir que les droits fondamentaux des millions de supporters internationaux, ainsi que ceux des immigrants vivant dans les villes hôtes du tournoi, soient respectés.

Parmi les organisations ayant paraphé ce document figurent des noms notables tels qu'Amnesty International, Human Rights Watch et la NAACP, association de défense des droits civiques fondée en 1909. Plusieurs syndicats provenant de New York, Floride, Californie et autres États, à savoir des futurs hôtes de la Coupe du Monde, ont également joint leur voix à cette action. La missive a été diffusée le 1er juillet et a été envoyée non seulement à la FIFA mais aussi à divers responsables influents comme Carlos Cordeiro, conseiller d'Infantino et ancien président de US Soccer, ou encore Matthew Mullen, en charge des droits humains à la FIFA pour le Mondial 2026.

Cette initiative prend ses racines dans les inquiétudes croissantes concernant les politiques de l'immigration américaine : les actions renforcées de l'ICE (Immigration and Customs Enforcement) ainsi que les contrôles frontaliers stricts alimentant une atmosphère délicate. Plusieurs gouvernements étrangers ont d'ailleurs conseillé à leurs citoyens de faire preuve de prudence en voyageant aux États-Unis, redoutant des refus d'entrée, des détentions, voire des expulsions.