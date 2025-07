L'international algérien Youcef Belaïli menotté et embarqué après une altercation à Roissy ? Ce qui s'est passé

Le joueur de l'Espérance de Tunis aurait été menotté et embarqué par la police française ce mercredi 2 juillet.

Une information à prendre encore avec des pincettes malgré les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et les différents articles. Mais selon plusieurs sites, l'international algérien Youcef Belaïli aurait été arrêté par la police française à son retour de New York à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle. Présent dans le vol, le joueur revenait tout simplement de la Coupe du monde des clubs qu'il a effectué avec le club africain de l'Espérance de Tunis.

L'incident en question aurait éclaté durant le vol. Selon le site DZ Foot, une altercation se serait produite entre Belaïli, ancien joueur de Brest notamment et le personnel navigant, suite à un refus d'attacher la ceinture de sécurité. Selon certaines informations, il aurait refusé d'attacher la ceinture de son jeune fils. L'échange verbal se serait alors intensifié comme on peut le voir sur des images sur les réseaux sociaux (que nous partagerons pas sans la confirmation officielle des faits), nécessitant l'intervention de la police à l'arrivée de l'appareil. Son frère était également présent et il est difficile de savoir si ce dernier est également incriminé et arrêté. Le club de l'Espérance de Tunis n'a pas encore réagi publiquement à cette affaire.