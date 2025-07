"Donner à Endrick et Gonzalo leur place légitime" : Mbappé sous pression

Le Français va faire face à une nouvelle concurrence pour la saison à venir.

Le Real Madrid n'a pas encore terminé sa saison que les prospections pour la prochaine sont déjà lancées. L'attaque du Real est notamment un point très sensible sous Xabi Alonso. Comment vont réagir Vinicius ou Mbappé face à la méthode du technicien espagnol et quelle place pour les petits jeunes, Endrick ou encore Gonzalo Garcia ?

Pour l'ancienne légende du Real, Fernando Morientes, les deux doivent avoir une place légitime dans l'effectif, surtout après les débuts tonitruants du jeune Garcia à la Coupe du monde des clubs. "J'ai adoré Gonzalo. C'est une excellente nouvelle pour le Real Madrid. Les jeunes joueurs doivent enfoncer la porte, et Gonzalo l'a fait" a expliqué l'ancien attaquant pour l'émission " El Partidazo de COPE"

Morientes n'a d'ailleurs pas hésité à conseiller au Real Madrid de faire confiance à Gonzalo comme numéro 9 remplaçant pendant la saison : " Si le Real Madrid pensait à Budimir (Osasuna), Vlahovic (Juventus) ou des choses comme ça, ils devraient aller sur le marché et dépenser une bonne somme d'argent... Je pense que le contrat de Gonzalo est parfait (...) Quand Mbappé reviendra, celui qui sera sacrifié sera Gonzalo, mais si on y regarde de plus près, ce sera un peu injuste puisqu'en quatre matchs, il a marqué trois buts et donné une passe décisive" explique Juanma Castaño, journaliste espagnol. De quoi mettre la pression sur l'attaquant français ?