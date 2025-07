Polémique en Espagne, l'immense faveur faite par la Liga au Real Madrid

Le club espagnol aura un avantage non négligeable dans une saison extrêmement chargée.

Mundo Deportivo, toujours à l'affut pour émettre certaines remarques contre le Real Madrid, n'a pas apprécié une décision de la Liga. Le 24 juin dernier, La Liga, le championnat espagnol, a dévoilé le calendrier complet de la saison 2025/26, qui débutera le 17 août et se terminera le 24 mai 2026. Cela a donné à toutes les équipes l'occasion de savoir contre qui ils joueront en premier et dernier, ainsi que l'ordre dans lequel se joueront leurs matchs les plus difficiles comme le Clasico entre le Barça et le Real Madrid.

Après une analyse approfondie, une personne a révélé une nuance qui, d'ailleurs, n'est pas la première fois qu'elle se produit et qui a à voir avec le manque de déplacements en dehors de la Communauté de Madrid pour les Merengue juste au moment où ils jouent contre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone, leurs deux rivaux les plus directs pour le titre.

Dans le détail cette situation se produira entre les 7e et 12e journées, durant lesquelles l'équipe de Xabi Alonso disputera six matchs consécutifs sans se déplacer. Cette période débutera par le derby contre l'Atlético de Madrid au Metropolitano, se poursuivra par un déplacement à Villarreal au Bernabéu, un déplacement à Getafe au Coliseum, puis de nouveau contre Barcelone et Valence lors des 10e et 11e journées, avant de se rendre à Vallecas lors de la 12e journée, en novembre.