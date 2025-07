Diogo Jota : un coéquipier critiqué après des funérailles déchirantes, les circonstances de l'accident détaillées

Diogo Jota, attaquant portugais de Liverpool, mort dans un accident ce jeudi 3 juillet, a été inhumé au Portugal ce samedi.

L'essentiel Les obsèques de l'attaquant de Liverpool Diogo Jota, décédé avec son frère jeudi 3 juillet après un accident de la route, ont été organisées samedi 5 juillet, à Gondomar, dans la banlieue de Porto, là où l'attaquant des Reds avait fait ses débuts dans le football.

Un ultime hommage à Diogo Jota a été rendu par ses proches, mais aussi de nombreuses stars du ballon rond.

Diogo Jota est mort lors d'un trajet en voiture dans le sud de l'Espagne. Selon plusieurs médias, c'est une sortie de route à cause d'un éclatement d'un pneu qui se serait produite vers 6 heures du matin, suivie de l'incendie du véhicule qui a été fatale à l'international portugais et à son frère.

Diogo Jota aurait reçu l’ordre médical de ne pas voyager en avion après avoir subi une opération pulmonaire quelques jours avant le drame, ce qui pourrait expliquer ce trajet en voiture.

Dernières mises à jour

09:25 - Luis Diaz critiqué L'international colombien Luis Diaz se trouvait dans son pays natal et aurait invoqué des engagements commerciaux pour justifier son absence lors de l'enterrement de Diogo Jota. Il faisait la promotion d'un tournoi de football pour influenceurs. Le joueur s'est attiré les foudres pour avoir notamment publié des vidéos de danse sur les réseaux sociaux, où on le voit tout sourire. 09:20 - La reprise de l'entraînement de Liverpool décalée Sans surprise, la reprise de l'entraînement des Reds de Liverpool n'aura pas lieu ce lundi après la mort de la star portugaise Diogo Jota. Les joueurs sont attendus ce mardi dans une ambiance qui s'annonce terrible...

Une crevaison à l'origine de la mort de Diogo Jota ?

Le drame qui a emporté Diogo Jota et son frère est survenu tôt le jeudi 3 juillet 2025, dans la province de Zamora, dans le sud de l'Espagne, selon les informations de Marca confirmées par l'agence EFE. Selon la presse espagnole citant des secours sur place, Diogo Jota était accompagné de son frère, également footballeur professionnel âgé de 26 ans, et lui aussi décédé. Diogo Jota venait d'épouser sa fiancée, Rute Cardoso il y a à peine dix jours. Le mariage avait eu lieu le 22 juin.

C'est une sortie de route qui se serait produite vers 6 heures du matin au kilomètre 65 de l'autoroute A-52, à proximité de la commune de Palacios de Sanabria. Selon les premiers témoignages, le véhicule dans lequel se trouvaient Diogo Jota et son frère André a quitté la chaussée brutalement avant de prendre feu. Selon les témoins, la voiture a été "engloutie" par les flammes et le feu a même touché la végétation.

D'après les dernières informations, signalée à EFE, la cause de l'accident pourrait être une possible crevaison au moment où les deux frères s'apprêtaient à dépasser un autre véhicule, ce qui aurait provoqué la perte de contrôle de la voiture. Il y a des traces sur l'asphalte du dérapage de la voiture et de sa sortie de la route, donnant lieu à l'accident qui s'est terminé avec la voiture dans le terre-plein central et son incendie ultérieur. Si des pompiers de la ville voisine de Rionegro del Puente sont vite intervenus sur place, ils n'ont pas réussi à sauver Diogo Jota et André Silva. Les corps des deux footballeurs auraient été brûlés dans l'incendie.

Un triste concours de circonstances

Selon les médias portugais, Diogo Jota se trouvait en voiture parce qu'il aurait reçu l’ordre médical de ne pas voyager en avion, après avoir subi une opération pulmonaire quelques jours avant le drame, liée à un "affaissement du poumon droit". Une opération qui aurait dû avoir lieu à la fin du mois de mai, mais qui avait été repoussée en raison du long parcours du Portugal en Ligue des nations, remporté il y a quelques semaines par la Seleção.

Après avoir parfaitement récupéré, l'international portugais a donc été obligé de prendre la route, depuis le Portugal où il se trouvait avec son frère pour se rendre à Santander, dans le nord de l'Espagne, où il devait prendre un ferry pour Plymouth. Selon les médias anglais, la traversée était programmée le jeudi 3 juillet à 16h, avec une arrivée prévue vendredi matin à 11h15 en Angleterre. La reprise de l'entrainement à Liverpool était prévue ce lundi.

Alors que des rumeurs ont commencé à se propager, Miguel Gonçalves, le physiothérapeute respiratoire qui a accompagné Diogo Jota après son opération, a assuré dans le média portugais Record que le joueur et son frère n’avaient pas fait la fête avant l'accident et que l'attaquant avait même "suivi scrupuleusement [s]es conseils". Diogo Jota souhaitait faire la route "de nuit parce qu’il faisait plus frais" et envisageait plusieurs étapes avant Santander.

Diogo Jota à Liverpool

La mort de Diogo Jota a mis le monde du football dans la sidération et le deuil. Agé de 28 ans, l'attaquant avait rejoint Liverpool en 2020 en provenance de Wolverhampton pour 44,7 millions d'euros.

Depuis sa signature, Diogo Jota a disputé 182 matchs avec les Reds, inscrivant 65 buts et délivrant 26 passes décisives. Durant cette période, il a remporté trois titres avec Liverpool : un titre de Premier League (2024-25), un titre de FA Cup (2021-22) et un titre de League Cup (2021-22).

Diogo Jota s'était aussi fait une place dans la sélection portugaise. Il avait 49 sélections au total au sein de la Seleção pour un total de 14 buts. Avec Cristiano Ronaldo, le Portugais venait tout juste de remporter la Ligue des nations il y a quelques jours.

Sa formation

Diogo Jota a été formé à Paços de Ferreira au Portugal et était auparavant passé par l'Atlético de Madrid, le FC Porto et Wolverhampton. C'est justement avec les Wolves qu'il avait rejoint définitivement en 2018, après avoir été prêté un an par l'Atlético, que sa carrière avait décollé lui ouvrant les portes de Liverpool et de la scène internationale.

Les hommages

Depuis l'annonce du décès du Portugais, les hommages sont nombreux. Liverpool s'est dit "dévasté" dans un communiqué. La star portugaise Cristiano Ronaldo a évoqué sa détresse, "ça n'a aucun sens" a-t-il même lancé, évoquant sa femme est ses trois enfants. L'entraîneur portugais José Mourinho parle de son côté d'une "immense injustice pour quelqu'un d'aussi jeune et avec tant d'avenir devant lui." La mort du footballeur va également au delà des frontières du football avec un hommage de LeBron James. "Mes prières accompagnent ses proches en cette période difficile ! Que chacun soit guidé et protégé !" L'enterrement des deux joueurs aura lieu ce samedi dans leur ville d'origine de Gondomar, dans la banlieue de Porto.