Diogo Jota est mort : les causes de l'accident de l'attaquant de Liverpool se précisent

12:00 - Le long message du Portugal

"La Fédération Portugaise de Football et tout le football portugais sont complètement dévastés par la mort de Diogo Jota et de son frère André Silva, ce matin, en Espagne. Bien plus qu'un joueur fantastique, avec presque 50 sélections en Sélection Nationale A, Diogo Jota était une personne extraordinaire, respectée par tous ses coéquipiers et ses adversaires, quelqu'un avec une joie contagieuse et une référence dans la communauté elle-même", a noté la Seleçao das Quinas. "En mon nom et au nom de la Fédération Portugaise de Football, j'exprime mes plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Diogo et André Silva, ainsi qu'au Liverpool FC et au FC Penafiel, les clubs où les joueurs ont respectivement joué." Avant de continuer: "La Fédération portugaise de football a déjà demandé à l'UEFA une minute de silence ce jeudi, avant le match de notre équipe nationale contre l'Espagne dans le cadre du Championnat d'Europe féminin. Nous avons perdu deux champions. Les décès de Diogo et d'André Silva représentent une perte irréparable pour le football portugais et nous ferons tout notre possible pour honorer leur héritage chaque jour."