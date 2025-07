L'hommage de Cristiano Ronaldo à Diogo Jota

Le Portugais a rendu un hommage émouvant à son coéquipier décédé tragiquement ce jeudi 3 juillet.

Mort tragiquement ce jeudi 3 juillet dans un accident de voiture, Diogo Jota va laisser un vide chez sa famille, mais également dans le monde du football, à Liverpool et au Portugal. International portugais, l'attaquant venait de remporter la Ligue des nations avec Cristiano Ronaldo.

Le joueur, bouleversé par l'annonce, a rendu hommage à son ancien coéquipier.

"Ça n'a aucun sens. On était ensemble en équipe nationale, et maintenant tu t'es marié. À ta famille, à ta femme et à tes enfants, j'adresse mes condoléances et leur souhaite tout le courage du monde. Je sais que tu seras toujours avec eux. Repose en paix, Diogo et André. Tu nous manqueras à tous."