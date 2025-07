L'OM prêt à faire sauter la banque pour ce joueur

Le mercato de l'OM s'annonce intense et un nouveau joueur est en approche.

Pour tous les fans de l'OM (et des autres clubs), le mercato estival est toujours une période pleine de promesses et d'espoir. Cette année ne déroge pas à la règle avec l'effervescence qui règne autour de possibles nouvelles recrues, surtout au poste de défenseur central à Marseille.

L'enthousiasme à Marseille monte de nouveau autour de Nayef Aguerd ! Déjà renforcé avec les arrivées de CJ Egan-Riley et Facundo Medina, le club phocéen ne se repose pas sur ses lauriers. L'équipe dirigeante, menée par Medhi Benatia et Pablo Longoria, souhaite armer Roberto De Zerbi d'une défense de fer pour la Ligue des champions. Ainsi, le recrutement de Nayef Aguerd reste une priorité absolue, malgré la concurrence. L'année passée, Aguerd a brillé lors de son prêt à la Real Sociedad, et sa saison n'a pas échappé aux radars des grands clubs européens. Son retour dans les rangs de West Ham n'est peut-être que temporaire, car il semble que les portes soient grandes ouvertes pour un transfert.

La Juventus, le Bayer Leverkusen et l'Atlético de Madrid suivent également de près le joueur marocain. Mais Medhi Benatia, avec toute l'intensité marseillaise, met la pression maximale pour faire la différence et attirer Aguerd à l'OM. Pour combler cette ambition, Marseille n'hésitera pas à casser sa tirelire. Les détails financiers restent à confirmer, mais l'OM serait prêt à débourser plus de 25 millions d'euros. Cette somme pourrait sembler faramineuse mais l'objectif est de retrouver la Ligue des champions à l'issue de la saison.