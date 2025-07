"Il doit y avoir un but plus grand..." : Jurgen Klopp dévasté après la mort de Diogo Jota

L'ancien entraîneur de Liverpool a rendu hommage au Portugais, mort ce jeudi 2 juillet.

Le charismatique entraîneur allemand n'avait pas hésité à faire sensation en 2020 en recrutant le Portugais Diogo Jota de Wolverhampton pour un joli pactole de 50 millions d'euros. Il avait une idée bien précise en tête : insuffler un vent de fraîcheur sur le trio d'attaque déjà redoutable de Liverpool, composé de Salah, Firmino et Sadio Mané. Et le pari était réussi ! Jota était ainsi devenu un élément clé de cette attaque de choc

Avec énormément d'émotion, Klopp a partagé sur les réseaux sociaux son chagrin à la suite de la disparition tragique de Diogo Jota et de son frère André. La communauté de Liverpool est en deuil, rendant hommage à ce joueur non seulement exceptionnel sur le terrain, mais également très apprécié en dehors. Diogo n'était pas qu'un talent brut du football, il était aussi reconnu pour sa bienveillance, son amitié, son amour pour sa famille. Avec Klopp, Jota avait contribué à plusieurs triomphes du club, ayant remporté ensemble une Premier League, une FA Cup et une Coupe de la Ligue. Ils avaient même atteint la finale de la Ligue des Champions en 2022.

"C'est un moment difficile pour moi ! Il doit y avoir un but plus grand ! Mais je ne le vois pas ! Je suis dévasté d'apprendre le décès de Diogo et de son frère André. Diogo n'était pas seulement un joueur fantastique, mais aussi un grand ami, un mari et un père aimant et attentionné ! Tu vas tellement nous manquer ! ", a-t-il écrit sur le réseau social X".