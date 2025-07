Arsenal reçoit une offre de 73 millions pour son joueur, la porte s'ouvre pour Rodrygo

Les Anglais pourraient réaliser une double opération.

Le club londonien serait sur le point de recevoir une offre colossale de 73 millions de livres pour l'un de ses ailiers, une transaction qui pourrait ouvrir la voie à l'arrivée de Rodrygo du Real Madrid, selon plusieurs rapports.

Arsenal a déjà musclé son équipe dans plusieurs secteurs, y compris le poste de gardien, les défenseurs centraux et le milieu de terrain. Mais le chantier majeur reste l'attaque. C'est ici que le club a le plus besoin de renforts, notamment avec un avant-centre et un ailier gauche de haut vol. Parmi les noms qui circulent, celui d'Eberechi Eze de Crystal Palace revient souvent, en raison de sa créativité et de sa polyvalence.

Les yeux se tournent désormais vers Gabriel Martinelli, qui occupe actuellement le poste d'ailier gauche. Selon certaines informations, une offre incroyable de 73 millions de livres pourrait être soumise par le club saoudien Al Nassr pour le recrutement du joueur. Ce chiffre surpasserait largement le précédent record de vente d'Arsenal, détenu par Alex Oxlade-Chamberlain pour son transfert à Liverpool pour 35 millions de livres en 2017.

Si Martinelli devait partir, cela ouvrirait potentiellement la voie à l'arrivée de Rodrygo au sein de l'attaque des Gunners. Le jeune ailier brésilien de 22 ans, actuellement au Real Madrid, serait de plus en plus ouvert à un départ. Son temps de jeu au sein du club madrilène s'est réduit, éclipsé par des stars comme Vinicius Jr et l'arrivée de Kylian Mbappe. De plus, l'actuel entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, aurait donné son accord pour un éventuel transfert.

Alors que les discussions avancent, le prix de Rodrygo est estimé autour de 77 millions de livres par le Real Madrid, une somme qui pourrait être couverte par la vente de Martinelli. Cette transaction pourrait s'avérer être une manœuvre judicieuse pour Arsenal, permettant au club d'ajouter un renfort de poids à son effectif tout en consolidant ses finances grâce à une vente record.