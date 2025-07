Lamine Yamal énervé, il lance une pique sur les réseaux

La star du FC Barcelone ne semble pas avoir apprécié un comportement.

Une interprétation peut être pas très objective du côté de l'Espagne, mais qui fait réfléchir. Après l'énorme faux bond de Nico Williams au FC Barcelone avec sa prolongation à Bilbao, les médias en Espagne ne parlent que de ça. Et tout est question à une interprétation. C'est le cas notamment dans l'émission El Chiringuito.

Sur les réseaux sociaux, Lamine Yamal a partagé les paroles d'une chanson ce dimanche, qui sont destinés à son coéquipier en sélection selon les dires des journalistes présents en plateau. "Mon interprétation subjective est que Nico Williams s'est offert à ses coéquipiers, en leur disant qu'il voulait aller à Barcelone. Nico l'a dit à ses coéquipiers, dont Lamina Yamal. " Et j'ai obtenu ce que je voulais, et je n'ai rien demandé à personne. " Nico leur demande… " Et je n'ai même pas eu à m'humilier. " Cela rejoint l'idée qu'au final, c'est Nico Williams qui est allé supplier les joueurs et Barcelone. Pour dire qu'il voulait jouer au Barça ", analyse José Álvarez Haya. Il faut dire que tout le monde a découvert la nouvelle via les réseaux sociaux....