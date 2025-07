Lamine Yamal aperçu avec un autre maillot que le Barça, "il rêve de découvrir ce stade"

Le joueur du FC Barcelone passe du bon temps en vacances avec un autre maillot que celui de son club.

Les vacances de Lamine Yamal ont l'air de bien se passer, même si ses gestes sont analysés en permanence ! Un détail a notamment éveillé des soupçons quant à son admiration secrète pour les Diables Rouges de Manchester United. Le joueur a été aperçu arborant un maillot du club anglais pendant ses vacances estivales ! Cette image rappelle une scène de cet été où Alejandro Garnacho a fait parler de lui en portant le maillot d'Aston Villa floqué du nom de Marcus Rashford.

Manchester United exerce toujours une attirance énorme sur les joueurs du monde entier, malgré une période récente sans succès notable. La saison passée, le célèbre club a terminé à une décevante 15ème place en Premier League et n'a pas réussi à décrocher une qualification européenne, perdant la finale de la Ligue Europa. Malgré cela, Ruben Amorim affirme que de nombreux joueurs aspirent encore à rejoindre l'équipe anglaise.

De son côté, la star barcelonaise Lamine Yamal ne semble pas être aux portes d'Old Trafford. Pourtant, actuellement estimé à 200 millions d'euros (environ 172 millions de livres sterling), Yamal est l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football mondial. Cependant, un transfert de Barcelone à United semble tout bonnement impossible. Ce n'est pas cependant la première fois qu'il laisse entrevoir un penchant pour Manchester United. En plus d'avoir revêtu un maillot des Red Devils, Yamal a exprimé son admiration pour Old Trafford. Interrogé sur les stades qu'il rêve de découvrir par le Daily Mail il a évoqué plusieurs arènes mythiques, Old Trafford étant en tête de liste avec Anfield.