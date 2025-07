Le passé surprenant de Gonzalo Garcia, la nouvelle star du Real

L'attaquant réalise une Coupe du monde des clubs quasiment parfaite pour ses premiers pas avec le grand Real.

L' attaquant du Real Madrid Gonzalo Garcia est le meilleur buteur du tournoi avec quatre buts en cinq matchs. Il est sans aucun doute, LA révélation de cette Coupe du monde des clubs aux yeux du Real, mais également de la planète football. Pourtant, on ne connaît pas grand chose de ce jeune joueur malgré sa saison exceptionnelle au Real Madrid Castilla sous la direction de Raúl González, où il a inscrit 25 buts en 36 matchs.

L'attaquant s'est confié après la rencontre face à Dortmund samedi 5 juillet et a fait quelques révélations sur son passé. En effet, entre 6 et 8 ans (de 2010 à 2012), l'attaquant a vécu à Tigre et a joué pour le club de Santa Bárbara en Argentine. " J'y ai vécu deux ans à cause du travail de mon père, et c'est là que j'ai commencé à jouer au football , même si j'étais très jeune et que je ne me souviens plus de grand-chose ", a confié Gonzalo dans la zone mixte de la chaîne de télévision argentine " DSports " .

Après ce passage marquant le numéro 30 du Real Madrid est revenu dans la capitale espagnole où il a joué au RACE Jarama pendant quelques saisons (de 2012 à 2014) avant de s'installer à Valdebebas et de commencer sa carrière au Real Madrid... Avec une brève interruption d'un an dans les équipes de jeunes du RCD Majorque (en 2018/19) à nouveau en raison d'un transfert de travail de son père, directeur d'une entreprise touristique de l'île.

Cependant, Gonzalo a toujours su que son avenir était lié au Real Madrid et, après cette saison à Bermellón, il a décidé de revenir à " La Fábrica " . Reste maintenant à confirmer !