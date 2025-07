Le jeune prodige du jeu Football manager en passe de signer à Barcelone

Les amateurs du célèbre jeu de simulation le connaissent bien et ça serait un gros coup pour le Barça.

L'ancien attaquant de Copenhague au Danemark est peut-être inconnu du grand public… Mais pas des fans du jeu "Football Manager" . L'international suédois des moins de 21 ans est devenu l'un des "prodiges" du jeu vidéo ces dernières années grâce à son énorme potentiel de progression lors des éditions 2023 et 2024.

Selon les informations de la presse espagnole, il aurait passé une partie des tests médicaux avec le FC Barcelone alors qu'il se voyait au Real il y a quelques années. "Moitié Suédois, moitié Syrien . Formé au centre de formation du Malmö FF, il a signé à Copenhague en 2020 [...]. Il s'agit de l'un des attaquants finisseurs les plus talentueux du continent . Il évolue sur l'aile droite pour trouver le pied gauche plus naturellement et a tendance à viser le but. L'attaquant intérieur idéal sur le long terme. Physiquement, il est petit et n'a pas encore progressé . Il a besoin de plus de continuité dans son jeu, mais il a déjà montré qu'il pouvait être décisif et qu'il possède un pied gauche de platine ", peut-on lire sur le site officiel de Football Manager.

Dans la "vraie vie", le 21 novembre 2021, à 16 ans et 6 jours, il a dépassé Kenneth Zohore (16 ans et 35 jours) en devenant le plus jeune joueur débutant de l'histoire de Copenhague . Depuis, il a disputé 84 matchs, inscrit 15 buts et délivré une passe décisive pour l'équipe première.

Mon objectif principal a toujours été d'être le meilleur. Je veux jouer dans les ligues majeures et pour les plus grandes équipes ", a-t-il déclaré à SportExpressen.