"Si Mbappé était resté, le PSG aurait aussi gagné la Ligue des champions" : l'avis tranché de Claude Makelele sur le Français

Claude Makelele est certain que le PSG aurait aussi brillé avec Kylian Mbappé dans ses rangs cette saison.

A l'approche du choc entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain le 9 juillet prochain en demi-finale de la Coupe du monde des clubs, Claude Makelele s'est confié sur Kylian Mbappé à la presse espagnole. Pour lui, une chose est certaine, Paris aurait aussi largement brillé avec le capitaine de l'équipe de France dans ses rangs : "Le PSG aurait remporté la Ligue des champions si Mbappé était resté". L'ex milieu de terrain passé par les deux clubs, le Real Madrid (2000-2003) et le PSG (2008-2011), en a aussi profité pour défendre le choix de de l'attaquant français de rejoindre la Casa Blanca : "On ne peut pas dire non au Real Madrid, c'est pourquoi il a fini par partir".

Face au PSG en pleine bourre, Makelele ne minimise pas la force de frappe du club merengue : "Le Real Madrid, c'est une équipe qui est capable de tout sur un match. Il faut toujours s'en méfier". Un avertissement pour les Parisiens qui rêvent de prendre leur revanche depuis leur élimination amère en huitièmes de finale de la Ligue des champions 2022 face à ce même adversaire (1-0 pour le PSG à l'aller puis 3-1 pour Madrid au retour).

Enfin, Makelele s'est montré particulièrement élogieux envers le coach du Real Madrid, Xabi Alonso. Alors que ses débuts sur le banc merengue ont été parfois balbutiants, l'ex international tricolore demande du temps : "Il faut lui laisser le temps. On commence à voir ses idées, mais cela se construit dans le temps. Il aura besoin d'un an ou deux ans pour imprimer sa patte".