"J'ai signé Maradona et Rivaldo et je n'ai jamais rien vu de tel" : Barcelone en colère contre Nico Williams

Après le transfert avorté de Nico Williams, Barcelone est en colère contre le joueur espagnol.

La pilule a du mal à passer du côté du FC Barcelone. Alors que le club catalan avait fait le forcing pour enrôler Nico Williams, attaquant de l'Athletic Bilbao, le joueur espagnol a fait faux bond au dernier moment pour prolonger avec son club. Une décision qui a mis en rogne deux figures bien connues des Blaugranas : Joan Gaspart, ex président du FC Barcelone de 2000 à 2003 et Toni Freixa, ancien candidat à la présidence du club. Les deux hommes fustigent notamment la présidence actuelle d'une mauvaise gestion du dossier.

"La Barça a mal géré ce dossier. On a trop parlé, trop exposé l'opération dans les médias et au final on s'est fait doubler. Je suis déçu, on a donné l'impression que tout était bouclé alors que ce n'était pas le cas", confie Freixa. Un problème de gestion interne qui va même jusqu'aux techniques de recrutements. Pour l'ancien président du Barça Joan Gaspart, il manque un petit quelque chose : "Il n'y a plus de passion. Moi je ne touchais rien, je faisais ça pour l'amour du club. On allait chercher les joueurs en les regardant dans les yeux, en parlant à leur famille. C'est comme ça que j'ai signé Maradona et Rivaldo". L'ex dirigeant du Barça pointe même du doigt l'attitude trompeuse de l'agent de l'ailier espagnol : "Moi il ne m'aurait pas eu, je l'aurais grillé tout de suite".

Gaspart préfère relativiser, en assurant d'un brin de mauvaise fois qu'il existe "1000 meilleurs joueurs dans le monde" que Nico Williams. Si le joueur de 22 ans présente une valeur de 70 millions d'euros selon Transfermrkt, il affiche des statistiques moyennes avec cinq buts et cinq passes décisives la saison dernière en Liga.