Il sera le prochain gros transfert du Real Madrid

Florentino Perez aurait ciblé la future grosse signature du Real Madrid.

C'est une information qui pourrait bien chambouler le mercato 2026. Selon Sky Sports, le Real Madrid s'apprêterait a frapper un grand coup sur le marché des transferts. Une arrivée qui serait retentissante, d'autant plus à moindre coup.

Alors que la Casa Blanca est encore en lice en Coupe du monde des clubs avec une demi-finale face au PSG le 9 juillet, le club merengue se montre très actif sur le marché des transferts en préparant l'avenir. Selon le média britannique Sky Sports, le club madrilène aurait jeté son dévolu sur le défenseur français Ibrahima Konaté. Du côté du joueur, Madrid serait le seul club pour lequel il pourrait quitter Liverpool. La Casa Blanca aurait par ailleurs demandé au Reds de ne pas signer de prolongation de contrat avec Liverpool afin de pouvoir le signer en agent libre lors du mercato 2026.

Un tel renfort représenterait une aubaine sportive et économique pour le Real Madrid. A 26 ans, le défenseur possède déjà une solide expérience en Premier League et en Ligue des champions. Son arrivée viendrait anticiper le renouvellement d'une charnière vieillissante. David Alaba devrait quitter le club à l'issue de son contrat tandis qu'Antonio Rudiger, à 32 ans, se fait de plus en plus vieillissant. Le défenseur tricolore suivrait ainsi les pas de son ex coéquipier à Liverpool Trent Alexander-Arnold, récemment arrivé au Real Madrid. Arrive en 2021 à Liverpool, Konaté a disputé 132 matches avec les Reds.