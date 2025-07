70 millions d'euros pour deux joueurs, l'OM est très actif

Après avoir ficelé trois recrues, l'OM fonce sur deux joueurs à 70 millions d'euros.

L'OM est au cœur d'un mercato particulièrement actif. Après avoir d'ores et déjà signé Facundo Medina, CJ Egan-Riley et Angel Gomes, Pablo Longoria et Mehidi Benatia ne comptent pas s'arrêter là. Selon La Provence, les dirigeants olympiens veulent recruter au total six joueurs d'ici septembre : deux latéraux, deux ailiers, un milieu et un avant-centre.

Deux nouvelles priorités se détachent désormais dans cette stratégie offensive estivale : Nayef Aguerd et Igor Paixao. Le premier, sous contrat avec West Ham jusqu'en 2027 et en fin de prêt à la Real Sociedad, est estimé à 30 millions d'euros. Le second, ailier gauche du Feyenoord, a affolé les compteurs cette saison avec 18 buts et 19 passes décisives toutes compétitions confondues. Pour s'attacher ses services, il faudra débourser pas moins de 40 millions d'euros.

Un coût de 70 millions d'euros pour ces deux joueurs, en plus des autres arrivées, Marseille prépare un mercato pharaonique et coûteux. Seulement, pour équilibrer les comptes, des ventes seront certainement inévitables dans les prochaines semaines pour les Olympiens. Plusieurs noms seraient notamment sur le départ en cas d'offres satisfaisantes : Pol Lirola, Derek Cornelius, Amine Harit ou encore Neal Maupay. Plus tôt dans ce mercato, l'attaquant Luis Enrique a été transféré à l'Inter Milan pour 23 millions d'euros.