DIRECT. France - pays de Galles : Majri fait le break pour les Bleues... suivez le match

Une nouvelle fois, Mateo est à l'origine de ce but. L'attaquante, lors d'un pressing, a récupéré le ballon dans les pieds de la gardienne Middleton-Patel. La joueuse ne s'est pas précipitée et a servi en retrait Majri. La Lyonnaise a marqué dans la cage laissée vide.

21:55 - L'analyse de Laurent Bonadei

Au micro de France TV, le sélectionneur s'est confié juste avant le début du second acte : "On ne s’est pas rendu le travail facile. On a ouvert le score rapidement. Puis, on s’est fait surprendre. Face à ce genre d’équipe, en bloc, il faut qu’on soit plus juste dans la dernière partie du terrain. Maintenant, ça fait du bien d’avoir repris l’avantage. Il faut insister sur le jeu de passes en seconde période. Il faut aussi avoir de la vigilance sur les longs ballons dans la profondeur. Le pays de Galles le fait bien."