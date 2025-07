France - pays de Galles : Bonadei change tout... heure, chaîne, compos

Pour cette deuxième rencontre de la phase de groupes, en ce mercredi 9 juillet, l'équipe de France affronte le pays de Galles au Kybunpark de Saint-Gall.

Vainqueur de l'Angleterre (2-1), en ouverture de cet Euro, l'équipe de France est bien partie dans cette compétition. Les Bleues, en revanche, ont connu de la casse. Griedge Mbock et Maëlle Lakrar ont été ménagées durant l'intégralité de la semaine. Face au pays de Galles, équipe jugée la plus faible du groupe D, Laurent Bonadei avait de toute manière programmé une large rotation. "On joue trois matches en huit jours. Il faut prendre en considération la fatigue et la récupération. Il y aura quelques changements. Concernant Griedge, elle a pu courir sans douleur, c'est un premier point positif."

Néanmoins, le sélectionneur ne veut pas prendre de haut son adversaire d'outre-Manche : "C'est leur premier Euro. Le pays de Galles est capable de jouer dans plusieurs dispositifs et qui peut notamment nous surprendre dans la profondeur. Il faut jouer ce match comme si c'était l'Angleterre, et comme si c'était une finale. Il ne faut surtout pas tomber dans le piège. Même si on a battu l'Angleterre, cela ne sera pas facile." L'objectif est clair : les Bleues veulent valider leur ticket pour le prochain tour. Pour cela, la victoire devra être conjuguée à un faux pas des Anglaises face aux Pays-Bas.

Balayées par les Hollandaises (3-0), les Galloises n'arriveront pas dans les meilleures conditions dans ce deuxième match de l'Euro féminin. En effet, les partenaires de James ont été victimes d'un accident de la circulation. Leur bus est entré en collision avec une autre voiture. Si toutes les joueuses vont "bien", selon la presse galloise, l'entraînement de veille de match a été "annulé". Face à la presse, la sélectionneuse Wilkinson a réagi : "Il s'agit de ne pas réagir de manière excessive, mais simplement de s'assurer qu'elles [les joueuses] sont ensemble et entourées des bonnes personnes pour prendre des décisions. Certaines sont choquées. Le football passe au second plan."

Dans le cadre de cette 2e journée de la phase de poules, l'Euro féminin offre une rencontre déséquilibrée, en ce mercredi 9 juillet, entre la France et le pays de Galles. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h00.

Vous aurez un seul et unique choix pour voir ce France - pays de Galles. Cette affiche sera diffusée par France Télévisions. Vous devrez donc vous brancher sur France 2.

Pour suivre France - pays de Galles en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à france.tv. Vous allez par la suite rejoindre France 2.

La composition probable des Bleues pour ce France - pays de Galles : Peyraud-Magnin - N'Dongala, Samoura, Sombath, Bacha - Geyoro (cap.), Toletti, Majri - Diani, Mateo, Malard.

La composition probable des Galloises pour ce France - pays de Galles : Clark, Green, Roberts, E.Morgan, Roberts, James, Ladd, Woodham, Holland, Fishlock, Hughes.