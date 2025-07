PSG - Real Madrid: titulariser Mbappé ou pas, Xabi Alonso devant un dilemme

Un an après un départ qui a marqué la fin d'un long feuilleton, Kylian Mbappé retrouve ce mercredi le Paris Saint-Germain sous les couleurs de Real Madrid au Metlife Stadium.

Ce soir quelques part à East Rutherford dans le New Jersey, les regards du monde entier se tourneront vers cet affrontement unique entre deux géants européens aux trajectoires croisées. D'un côté, un PSG spectaculaire, auteur d'une saison prolifique et désormais grand favori. De l'autre, un Real Madrid toujours redoutable dans les grands rendez-vous, emmené par une jeune génération prometteuse, et peut-être par le joueur qui a tant marqué le PSG sans finalement remporter le titre suprême, Kylian Mbappé. Entre tension, souvenirs, revanche et respect, cette demi-finale ça s'annonce prometteuse.

Dembelé de retour comme titulaire

Le PSG arrive en pleine confiance après trois succès éclatants, dont une victoire héroïque 2-0 contre le Bayern Munich malgré deux expulsions. L'attaque francilienne tourne à plein régime avec 164 buts cette saison, portée par un Hakimi incandescent, tandis que Lucas Beraldo remplacera le suspendu Pacho en défense. Dembélé devrait être titularisé pour la première fois de la compétition, Doué est préssenti à droite tandis que Kvaratskhelia devrait être aligné sur l'aile gauche. Luis Enrique, sacré en 2015, rêve de rééditer l'exploit dix ans plus tard avec Paris. Mais la pression monte : ce Real n'est pas venu faire du tourisme.

Le Real Madrid de Xabi Alonso n'a pas tremblé pour atteindre le dernier carré. Malgré un nul initial contre Al Hilal, les Madrilènes ont ensuite dominé Pachuca, Salzbourg, la Juventus, puis Dortmund dans un quart de finale haletant (3-2), sauvé in extremis par Courtois. Dean Huijsen, exclu, manquera ce match crucial, et Raul Asencio pourrait le remplacer en défense. L'incertitude plane sur le onze, notamment en attaque, où Gonzalo Garcia, révélation du tournoi avec 4 buts, postule avec Vinicius et... Mbappé. Le Real veut frapper fort pour retrouver une finale mondiale qu'il connaît si bien.

Xabi Alonso a encore des doutes sur Mbappé

Mais c'est évidemment le grand retour de Kylian Mbappé face au PSG qui monopolise l'attention. Un an après un départ tendu vers Madrid, le Bondynois retrouve ses anciens coéquipiers, ses anciens supporteurs, et son ancien président. Déterminé à briller, il espère offrir sa première grande prestation sous Xabi Alonso, après un superbe but contre Dortmund. La presse espagnole évoque une envie de revanche, là où la presse française parle d'un climat apaisé. Une poignée de main avec Al-Khelaïfi pourrait symboliser ce moment unique. Mais un doute subsiste sur la titularisation de Français. Si Xabi Alonso n'a pas encore tranché, Manolo Lama, l'un des commentateurs vedettes espagnols ne voit qu'un seul choix qui s'impose " La raison pour laquelle je pense que Mbappé va jouer est la suivante. Vous allez affronter le PSG, un club qui doit 55 millions d'euros à Mbappé. Il n'a pas envie de jouer contre le PSG, non, il a plus que de l'envie. Si, pour une raison quelconque, vous ne le faites pas jouer, ce qui est possible, je pense que Mbappé vous en voudra pendant longtemps"

.Si Paris veut valider son statut de favori et atteindre la finale mondiale, il devra briser le plafond mental que représente encore le Real avec Mbappé ou sans. Car les Franciliens sont souvent buté face aux Merengue ces dernières années. Pour le Real Madrid, cette rencontre sera l'occasion de prouver que le club reste l'un des meilleurs au monde malgré une saison en demi-teinte et sans trophée majeur.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

La rencontre entre le Paris Saint Germain et le Real Madrid qui sera dirigée par l'arbitre Polonais Szymon Marciniak (vielle connaissance de Mbappé en tant qu'arbitre de la finale de la Coupe du Monde) aura lieu ce mercredi à 21h00 au Metlife Stadium à East Rutherford dans le New Jersey

Sur quelle chaîne TV est diffusé PSG - Real Madrid ?

Cette deuxième demi-finale de la Coupe du Mondes des clubs sur diffusée sur la chaîne DAZN1.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Vous pouvez suivre la rencontre en streaming uniquement sur la plateforme DAZN. Le match est diffusé à partir de 21h00.

Les compositions possibles de départ

Paris Saint-Germain : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo, Nuno Mendes - Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz - Dembelé, Doue, Kvaratskhelia

Real Madrid : Courtois - Alexander-Arnold, Rudiger, Asencio, F Garcia - Tchouameni, Bellingham, Valverde, Guler - G Garcia, Vinicius Junior

