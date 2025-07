Avant de jouer face au PSG, le vol chaotique et dangereux des joueurs du Real

Avant d'affronter le PSG en demi-finale du Mondial des clubs, le Real Madrid a eu un voyage compliqué.

Ce qui devait être un déplacement rapide entre Miami et New York s'est transformé en un véritable périple pour le Real Madrid. A la veille de sa demi-finale de Coupe du monde des clubs face au Paris Saint-Germain, la Casa Blanca a connu un vol marqué par du retard et des turbulences, de quoi bouleverser son organisation.

Peu de temps avant le décollage du Real Madrid de Miami, une tempête contraint l'avion à rester planté sur le tarmac pendant 1H30. Alors que Courtois, Valverde ou encore Xabi Alonso devait tenir une conférence de presse dès 19h30, le timing, bien que serré, n'imposait pas encore un changement d'organisation.

C'est un peu plus tard, au moment de l'atterrissage que les choses s'enveniment un peu plus. Sans possibilité d'atterrir à Newark, l'avion de la Casa Blanca est contraint de tourner en l'air pendant plus d'une heure. Problème, le casse tête pour atterrir dure plus que prévu. Le Real Madrid demande alors une annulation de la conférence, acceptée par la FIFA.

C'est finalement un peu avant 21h00 que l'avion madrilène touche enfin le sol avec près de quatre heures de retard. L'arrivée du Real Madrid à l'hôtel a été effective une heure supplémentaire plus tard, en plein centre de New York, soit à 22h00. Bien que le vol ait été chaotique, Kylian Mbappé, de son côté, ne l'a pas trouvé "trop fatiguant". Désormais, les hommes de Xabi Alonso peuvent se tourner pleinement vers leur demi-finale face au PSG, ce mercredi soir à 21h00.