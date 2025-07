Pour éviter de le voir partir gratuitement, ce club est prêt à le vendre au Real

Un club est prêt à vendre l'une de ses stars pour empocher un billet.

C'est un feuilleton qui dure déjà depuis quelques semaines et qui s'intensifie un peu plus chaque jour. Alors que son contrat expire en juin 2026, ce défenseur a refusé deux offres de prolongation, laissant Liverpool dans une position délicate. Selon Marca, les Reds envisageraient sérieusement de vendre dès cet été Ibahima Konaté plutôt que de risquer de le voir partir gratuitement dans un an.

Le Real Madrid, bien informé de la situation, aurait déjà coché son nom dans la liste des renforts prioritaires en défense centrale. Il faut dire que la Maison Blanche est assez dégarnie dans ce secteur avec Alaba qui accuse bien trop de pépins physiques et Rudiger qui se fait de plus en plus vieux. Du côté du joueur, Konaté ne partirait d'Angleterre que pour un club : le Real. Conscients de la possibilité que le joueur négocie librement avec un club étranger dès janvier 2026, les dirigeants de Liverpool veulent accélérer les discussions avec le club madrilène, un scénario similaire à celui de Trent Alexander-Arnold.

Liverpool, qui s'apprête à perdre un élément important de son effectif pourrait ainsi accélérer les choses avec la Casa Blanca pour obtenir un prix de transfert cohérent. Arrivé en 2021 à Liverpool depuis Lepizig, le défenseur central aux 23 capes avec l'équipe de France affiche une valeur de 60 millions d'euros selon Transfermrkt.