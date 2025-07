Ancelotti condamné à un an de prison pour fraude fiscale

L'entraineur italien a été condamné par la justice espagnole ce mercredi 9 juillet.

L'ancien entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a été condamné à un an de prison pour une infraction fiscale liée à l' année fiscale 2014 , tandis qu'il a été acquitté d'une infraction similaire liée à 2015 selon les informations de la presse espagnole ce mercredi 9 juillet. Des sources judiciaires ont informé que la section 30 de l' Audience provinciale de Madrid l'a également condamné, en relation avec la fraude de 2014, à une amende de 386 361,93 euros et à la perte de la possibilité d'obtenir des aides ou subventions publiques et du droit de bénéficier d'avantages ou d'incitations fiscales ou de sécurité sociale pendant trois ans. Pour l'année 2015, le tribunal a jugé que la responsabilité civile découlant de la condamnation a été déclarée en faveur du Trésor public pour un montant de 386 361,93 euros.

Le parquet accuse l'ancien entraîneur du Real Madrid d'avoir fraudé le trésor public de 1 062 079 euros au cours des exercices 2014 (386 361 euros) et 2015 (675 718 euros). Lors du procès, qui s'est tenu les 2 et 3 avril dernier au Tribunal de Madrid, le sélectionneur du Brésil a déclaré qu'il n'avait jamais pensé à frauder le Trésor et qu'il avait fait ce que le club et ses conseillers lui avaient dit