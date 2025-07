"La famille de Diogo Jota a ma parole qu'ils n'étaient pas en excès de vitesse" : nouvelles révélations sur l'accident

La mort brutale de Diogo Jota et son frère n'est pas encore totalement expliquée.

Alors que la garde civile espagnole a indiqué qu'un excès de vitesse était vraisemblablement la cause de l'accident mortel de Diogo Jota et son frère, plusieurs témoins affirment le contraire et s'expriment dans la presse espagnole. Dans des propos relayés par Marca ce jeudi 10 juillet, des témoins donnent leur parole que la voiture ne roulait pas à une vitesse excessive.

Le chauffeur de camion portugais José Aleixo Duarte a déclaré dans une vidéo sur les réseaux qu'il avait été témoin et filmé de l'accident qui a coûté la vie aux footballeurs Diogo Jota et André Silva, et qu'un autre conducteur avait vu la Lamborghini Huracán déraper sur l'A-52. a révélé qu'il avait essayé d'éteindre les flammes de la voiture, mais que ce n'était plus possible. Le chauffeur du camion affirme avoir été dépassé par le véhicule de Jota cinq minutes avant l'accident et qu'il roulait à une vitesse modérée, niant que la voiture de luxe dans laquelle voyageaient les deux frères roulait à une vitesse excessive.

"J'ai filmé, je me suis arrêté, j'ai essayé d'aider, mais malheureusement, je n'ai rien pu faire. J'ai la conscience tranquille. Je sais ce que j'ai vécu cette nuit-là, car je ne savais pas qui était à l'intérieur. Mes plus sincères condoléances à la famille. La famille a ma parole qu'ils ne roulaient pas trop vite. J'ai pu voir la marque et la couleur de la voiture lorsqu'ils m'ont dépassé. Ils conduisaient très calmement. Je conduis sur cette route tous les jours, du lundi au samedi. Je sais de quelle route il s'agit et j'ai vu des choses vraiment scandaleuses sur d'autres voitures, mais ils conduisaient très calmement. Il faisait sombre, et malgré cela, j'ai parfaitement vu la marque et la couleur du véhicule. Plus tard, malheureusement, la collision s'est terminée. " L'enquête est toujours en cours.