"Mon alimentation est hypercalorique" : une star du Barça parle de son régime alimentaire

Le joueur du FC Barcelone a évoqué son régime alimentaire qui lui permet de performer.

Pedri, le milieu de terrain du FC Barcelone, est passé d'un petit village de Tenerife aux arènes spectaculaires des stades européens en quelques années. À seulement 22 ans, il a acquis de nombreuses distinctions avec notamment deux titres de champion d'Espagne. Une clause astronomique d'un milliard d'euros et de nombreuses unes de magazines prestigieux sont également à mettre à son actif. Mais au-delà des honneurs et des chiffres, se cache un jeune homme qui reste humble et conscient que le succès découle d'un travail acharné et bien structuré.

En 2023, lors d'une interview pour une célèbre revue de santé masculine, il a discuté ouvertement de sa routine alimentaire et physique. Pedri a révélé à quel point son alimentation stricte est un reflet de son engagement envers sa carrière et la prévention des blessures. Même s'il admet avoir une journée hebdomadaire où il mange ce qu'il veut, les autres jours, il suit un régime alimentaire rigoureux, riche en glucides et qui inclut du saumon, un aliment qu'il est parvenu à apprécier avec le temps.

Pour Pedri, les glucides jouent un rôle crucial pour maintenir l'énergie nécessaire à ses fréquentes performances sur le terrain. Son alimentation hypercalorique et riche en glucides l'aide à maintenir son endurance et à bâtir de la masse musculaire, un aspect essentiel dans sa carrière, planifié en collaboration avec son club et ses entraîneurs. Ce régime bien élaboré s'accompagne d'entraînements biquotidiens, illustrant le sacrifice et le dévouement qu'il voue à l'amélioration de sa condition physique et de sa résistance.

Il attribue également une grande partie de sa stabilité à son frère, constamment présent à ses côtés et l'aidant dans toutes ses démarches. De plus, l'héritage familial lié au FC Barcelone, initié par son grand-père fondateur de la première fan club barceloniste à Tegueste, a imprégné Pedri d'une passion indéfectible pour le club dès son plus jeune âge.