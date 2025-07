Cheslea - PSG : l'ultime chapitre d'une saison historique

Ce dimanche le PSG affronte Chelsea en finale de la Coupe du Monde des Clubs au Metlife Stadium (New Jersey), un épilogue d'une merveilleuse aventure qui pourrait se conclure par un titre historique pour les Parisiens.

Plus qu'un succès, une dernière marche à gravir, et le PSG pourrait finir de dessiner sa magnifique toile de la saison 2024-2025. Une fresque inédite dans l'histoire du football français, où s'aligneraient cinq trophées majeurs : championnat, Coupe de France, Ligue des champions, Supercoupe d'Europe et potentiellement cette Coupe du Monde des Clubs. Les superlatifs ne suffisent plus à décrire l'empreinte laissée par les hommes de Luis Enrique cette saison. Leur niveau de jeu, leur maîtrise collective et leur solidité impressionnent tous les observateurs, comme en témoigne leur démonstration contre le Real Madrid (4-0) en demi-finale. Un récital offensif et tactique qui laisse penser que Chelsea pourrait n'être qu'une victime de plus. Mais le football, surtout en finale, n'obéit jamais à la logique.

Doué méfiant

C'est d'ailleurs ce qu'a tenu à rappeler le coach Parisien, Luis Enrique "Celui qui pense que ce match va être une formalité ne connaît rien au foot. J'ai analysé cette équipe de Chelsea, elle a gagné la Ligue Conférence. J'aime beaucoup Enzo Maresca, il aime repartir de derrière, mettre du pressing, attaquer, c'est une équipe très complète. Ça ne va pas être facile. On va aborder ce match en se donnant à 100 %." Désiré Doué, qui devrait être encore une fois titulaire sur l'aile droite abonde dans le même sens : " On n'est pas sur-confiants du tout. On travaille tous les jours, on travaille pour se remettre en question. Le plus important est d'aborder ce match de dimanche de la même manière que nous l'avons fait à chaque match... C'est une finale. Dans une finale, tout peut se passer. Notre objectif est de ramener la coupe encore une fois, ce serait notre cinquième trophée. Ce serait l'occasion de marquer de nouveau l'histoire. C'est la première fois qu'on y participe, alors marquer l'histoire dès cette première édition, ce serait magnifique. " À l'avant-veille de ce choc au MetLife Stadium du New Jersey, le PSG sait que le danger peut venir de partout, et que Chelsea, malgré les apparences, est loin d'être une formalité.

Car le club londonien, l'adversaire ultime des Franciliens, aborde cette finale avec l'envie de bouleverser les pronostics. L'été des Blues est pour l'instant réussi , un titre européen dans la poche (Ligue de Conférénce), une qualification acquise pour la prochaine Ligue des champions, et une dynamique retrouvée sous les ordres d'Enzo Maresca. Après avoir éliminé Benfica puis Palmeiras, les Londoniens ont écarté Fluminense en demi-finale grâce à un doublé du néo-Blues Joao Pedro, brillant face à son club formateur. Malgré une deuxième place dans leur groupe derrière Flamengo, Chelsea a évité les favoris du haut de tableau, et s'est frayé un chemin solide vers cette finale. Certes, ils ne seront pas au complet : Dario Essugo, Roméo Lavia et Benoît Badiashile sont très incertains, tandis que Noni Madueke est proche d'un départ. Mais Maresca pourra s'appuyer sur les retours de Colwill et Delap, ainsi que sur deux Français en forme Gusto et Nkunku (pressentis titulaires)

Des enjeux historiques

Le Paris Saint-Germain, de son côté, reste une machine bien huilée. Depuis leur défaite face à Botafogo en phase de groupes, les Parisiens ont déroulé : victoire éclatante contre l'Inter Miami, gestion parfaite face au Bayern Munich (2-0), puis le chef-d'œuvre contre le Real. Quatre matchs consécutifs sans encaisser le moindre but, une rigueur défensive impressionnante malgré les suspensions de Lucas Hernandez et Willian Pacho, ce dernier toujours absent ce soir au profit de Beraldo. Offensivement, tout semble fluide et léthal avec un trident au milieu Fabián Ruiz, Vitinha, Joao Neves, et bien sûr une attaque qui continue d'impressioner articulé enfin autour d'Ousmane Dembélé, qui a signé sa première titularisation contre Real Madrid. Il pourrait être l'homme de cette finale, le détonateur d'un succès décisif et peut-être même le candidat incotesté au Ballon d'Or, en cas de performance magistrale ce dimanche.

Car au-delà d'un trophée, c'est une empreinte que le PSG peut poser sur le football mondial. Une saison aussi dominatrice, aussi riche en qualité et en victoires, rappellerait à beaucoup les grandes dynasties du football : l'Ajax total football des années 70, le Milan d'Arrigo Sacchi et Capello (1989-1994), ou le Barça de Guardiola et Luis Enrique (2008-2015). Paris, en cas de succès, entrerait dans cette conversation, non plus comme un prétendant, mais comme une référence. Et si cette finale devait marquer le début d'un cycle, alors elle symboliserait aussi la naissance d'un PSG qui, enfin, regarde l'Europe et le monde les yeux dans les yeux, et impose le respect.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

Cette finale de la Coupe du Monde des Clubs entre Chelsea et le PSG qui sera dirigée par par l'arbitre Australien Alireza Faghani aura lieu ce dimanche à 21h00 au Metlife Stadium à East Rutherford dans le New Jersey

Sur quelle chaîne TV est diffusé Chelsea - PSG ?

La finale sera diffusée en clair sur DAZN1 mais aussi exceptionnellement sur la chaîne TF1.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Vous pouvez suivre la rencontre en streaming uniquement sur les plateformes DAZN et MYTF1. Le match est diffusé à partir de 21h00.

Les compositions possibles de départ

Chelsea : Sánchez - Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella - Fernández, Caicedo , Neto, Palmer, Nkunku - Pedro

Paris Saint-Germain : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo, Nuno Mendes - Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz - Dembelé, Doue, Kvaratskhelia

Les différentes côtes

Après sa démonstration face au Real, le Paris Saint-Germain est largement favori pour cette finale contre Chelsea.

Betclic : Chelsea 5,40 / Nul 4,17 / Paris SG 1,60

Winamax : Chelsea 5,50 / Nul 4,20 / Paris SG 1,60

Unibet : Chelsea 5,25 / Nul 4,15 / Paris SG 1,59

Parions Sports : Chelsea 5,50 / Nul 4,30 / Paris SG 1,59