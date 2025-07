Theo Hernandez part avec fracas du Milan AC et délivre un message amer

Pour son départ du Milan AC, Theo Hernandez a livré un message poignant en recadrant la direction milanaise.

Après six saisons sous le maillot rossonero, Theo Hernandez a officiellement tourné la page Milan AC. Le latéral français, désormais joueur d'Al Hilal, a livré un message d'adieu poignant et amer sur Instagram, entre sincères remerciements et critiques envers la direction du club lombard.

"Le Milan a toujours été ma priorité, mais malheureusement tout ne dépend pas d'une seule personne", écrit-il, soulignant des désaccords avec l'évolution du projet milanais, "la direction prise par le club et certaines décisions ne reflètent ni les valeurs ni l'ambition qui m'avaient attiré ici". Un tacle appuyé au club avec qui il a remporté un titre en Serie A en 2022 et une Supercoupe d'Italie en 2024.

Dans son message, le Français de 27 ans remercie toutefois chaleureusement ses coéquipiers, les supporters, et surtout son ancien entraîneur, Paolo Maldini : "Merci pour ta vision, ta proximité, ton leadership". La légende italienne n'a pas tardé à lui répondre en commentaires : "Tu vas nous manquer. Je t'aime, grand Theo". Le commentaire de Maldini, qui a récolté des milliers de likes, montre à quel point l'attachement que suscitait le joueur dans le vestiaire.

Après 264 matches disputés sous les couleurs du Milan AC, le latéral tricolore quitte l'Europe pour rejoindre la Saudi Pro League et Al Hilal, vainqueur du championnat d'Arabie Saoudite en 2024 et club le plus titré de l'histoire du Royaume.