Quatre clubs sont déjà qualifiés pour la prochaine Coupe du monde des clubs avant la finale

Quatre clubs ont déjà leur ticket pour le Mondial des clubs 2029.

Alors que la finale de la Coupe du monde des clubs entre le Paris Saint-Germain et Chelsea (13 juillet) n'a pas encore été disputée, quatre clubs ont déjà validé leur billet pour l'édition 2029. Une conséquence directe du nouveau format à 32 équipes qui repose sur les performances des équipes continentales sur les dernières saisons.

Le PSG fait d'ailleurs partie de ces premiers qualifiés, grâce à son sacre en Ligue des champions face à l'Inter milan il y a quelques semaines. La démonstration des Parisiens face au Real Madrid en demi-finale (4-0) confirme leur montée en puissance sur la scène mondiale. En finale, ils affronteront donc Chelsea, tombeur de Fluminense (0-2), ce dimanche au MetLife Stadium dans le New Jersey.

En parallèle, Cruz Azul (Mexique), vainqueur de la Ligue des champions CONCACAF 2025, représentera l'Amérique du Nord. Pyramids FC (Egypte), champion d'Afrique en titre, complète la liste aux côtés d'Al Ahli (Arabie Saoudite), couronné lors de la Ligue des champions asiatique. Pour les clubs européens, chaque vainqueur de la Ligue des champions jusqu'à la saison 2027-2028 sera qualifié directement.

Le Mondial 2029, dont le pays hôte reste toujours à désigner, se jouera aussi durant l'été et accueillera 32 équipes : 12 d'Europe, six d'Amérique du Sud, quatre d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Nord, une provenant d'Océanie et une du pays organisateur.