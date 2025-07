Hansi Flick face à un casse-tête en cas de signature d'une star au Barça

Hansi Flick va devoir résoudre un véritable casse tête an cas d'arrivée d'une star dans son effectif.

Le FC Barcelone d'Hansi Flick pourrait bientôt vivre une véritable révolution tactique. Avec la volonté du tacticien allemand de recruter un ailier percutant, deux noms ronflants sont dans le viseur : Luis Diaz et Marcus Rashford. Après l'échec du dossier Nico Williams, Hansi Flick et Deco cherchent à muscler les ailes pour ne plus uniquement dépendre de Lamine Yamal et Raphinha. Mais l'arrivée d'un joueur de ce calibre provoquerait un effet domino inévitable au sein de l'effectif.

Le premier impacté serait Raphinha, pourtant l'un des meilleurs barcelonais de la saison et qui fait partie des outsiders pour le Ballon d'or. L'arrivée d'un ailier gauche pousserait logiquement le Brésilien vers l'axe, en soutien de Lewandowski, où il a déjà brillé par le passé. Mais cette nouvelle redistribution toucherait aussi d'autres cadres comme Dani Olmo, Gavi, Fermin ou encore Ferran Torres. Olmo, titulaire habituel en milieu offensif pourrait notamment être le premier à payer le prix du repositionnement de Raphinha.

Au milieu, la situation se complique aussi. Si Pedri reste intouchable après une saison exceptionnelle Gavi pourrait être délogé du poste de meneur et devra alors reculer d'un cran mais se heurtera à la concurrence de De Jong. Face à cet effectif de luxe, Hansi Flick va donc devoir gérer de potentielles frustrations si Marcus Rashford ou Luis Diaz, annoncés proche du FC Barcelone, débarquent dans les prochaines semaines.