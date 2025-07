"Il peut réussir à Madrid comme n'importe où" : un Français ne se fixe aucune limite

Annoncé du côté du Real Madrid, un taulier de l'équipe de France ne se fixe aucune limite pour la suite de sa carrière.

Il pourrait bien devenir la recrue tant attendue depuis quelques années du côté du Real Madrid. En grande souffrance cette saison dans les lignes défensives, la Casa Blanca viserait un défenseur central pour palier les trop nombreuses blessures de David Alaba et l'irrégularité d'un Antonio Rudiger vieillissant. Aux côtés de Dean Huijsen, Ibrahima Konaté pourrait bien former la future paire centrale de la Maison Blanche sous Xabi Alonso. Sous contrat avec Liverpool jusqu'en 2026, le Français fait pression sur sa direction en refusant de prolonger. Pour son ancien entraîneur à Sochaux Eric Hély, il n'y a aucun doute, "Ibrahima peut réussir au Real Madrid comme n'importe où".

Hély, qui l'a lancé chez les pros à seulement 17 ans, se souvient d'un jeune avec un physique impressionnant mais surtout d'une maturité rare. Formé au Paris FC avant de rejoindre Sochaux, la carrière de Konaté a pris un tournant lors de la signature de son premier contrat au RB Leipzig en 2017. Désormais à Liverpool, le défenseur français vaut 60 millions d'euros et est dans le viseur du plus grand club du monde. "Il ne parlait pas beaucoup mais il écoutait et il apprenait vite. Il avait une vraie soif de réussite et s'entraînait sans relâche", confie Hély qui, à l'époque, fait alors un choix fort, repositionner Konaté, alors attaquant, au poste de défenseur : "Il avait tout, la puissance, la lecture du jeu, la technique". Pour Hély, le Tricolore est aujourd'hui est plus fort techniquement que certains joueurs du Real Madrid : "Il a un meilleur toucher de balle que Rudiger" assure-t-il.

En attendant la potentielle arrivée d'Ibrahima Konaté, le Real Madrid de Xabi Alonso entamera sa saison en championnat le 19 août avec une réception d'Osasuna.