"C'est un pétard mouillé" : cet ancien champion du monde ne croit pas en Lamine Yamal

Un ancien champion du monde n'a pas mâché ses mots à propos de la jeune pépite du FC Barcelone.

Il est présenté comme le futur très grand du FC Barcelone et du football mondial. Alors qu'il vient à peine d'avoir 18 ans, Lamine Yamal est d'ores et déjà l'un des grands favoris au Ballon d'or 2025. Au sortir d'une saison de 18 buts et 25 passes décisives toutes compétitions confondues, l'Espagnol voit cependant sa côté de popularité fléchir alors qu'il multiplie les soirées pendant l'intersaison estival. Bruce Grannec, ex-champion du monde de FIFA, a livré un avis particulièrement tranché et pessimiste sur la trajectoire de Lamine Yamal lors d'un live Twitch : "Il est finito Yamal. Cela va durer quelques saisons, ça va être un pétard mouillé" a-t-il lancé.

Connu pour son franc-parler et ses analyses souvent pertinentes, Grannec pointe notamment du doigt quelques signaux qui, selon lui, laissent présager une chute rapide : "Cela va durer quelques saisons et puis il va commencer à être irrégulier, je le sens pas". Dans son viseur, l'entourage du joueur : "Son daron, l'entourage, je la sens pas cette histoire. Je pense que le sérieux ne sera pas toujours là, ça explose dans sa tête".

S'il admet que le talent et la fraîcheur de Yamal peuvent masquer une hygiène de vie à revoir, l'ancien joueur de FIFA doute de sa capacité à durer : "Cela va pas se ressentir tout de suite parce qu'il est jeune, infatigable, mais on verra quand il aura 22/23 ans". Pour Grannec, il est clair que Lamine Yamal va devoir se plier rapidement aux exigences du plus haut niveau s'il veut profiter d'une longévité exceptionnelle, à l'image de Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de Saudi Pro League à plus de 40 ans.