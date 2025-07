L'arrière-petit-fils du dictateur Mussolini va jouer en Serie A

Après avoir brillé en Serie B, l'arrière-petit-fils de Mussolini va découvrir la Serie A.

C'est une trajectoire sportive qui revêt une véritable dimension historique. L'arrière-petit-fils du dictateur Mussolini, Romano Floriani Mussolini, va faire ses débuts en Serie A cette saison. Prêté par la Lazio, Mussolini a fait ses armes en professionnel du côté de Pescara avant de s'illustrer en Serie B sous les couleurs de la Juve Stabia la saison dernière où il a signé un but et trois passes décisives en 37 rencontres disputées. Cette année, la Lazio a décidé de le prêter une nouvelle fois, cette fois ci au récent promu, Cremonese. L'arrière droit de 22 ans, qui affiche aujourd'hui une valeur marchande de 1,5 millions d'euros, va donc effectuer ses premiers matches en Serie A.

"Je veux qu'on m'appelle Romano Mussolini, pas Romano Floriani" insistait-til dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, lui qui veut qu'on le juge pour son jeu et non pas par son nom de famille. Fils de l'ex politicienne Alessandra Mussolini et de Mauro Floriani, le joueur de football a toujours affirmé son désintérêt profond pour la politique. Petit-fils du pianiste Romano Mussolini et arrière-petit-fils de Benito Mussolini, exécuté en 1945, Romano Mussolini va donc écrire ses première lignes en Serie A avec Cremonese, et ce, dès le 23 août prochain avec un déplacement corsé au Milan AC dès la première journée de championnat.