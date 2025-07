"Il y a les supporters et les supporters un peu plus intelligents" : un ancien de l'OM recadre les fans du PSG

Un ancien joueur historique de l'OM a recadré certains supporters du PSG.

Alors que le PSG est toujours sur son nuage suite à la victoire en Ligue des champions malgré le revers en Coupe du monde des clubs face à Chelsea (3-0), une partie des supporters du club préfère rire du sacre parisien sans Kylian Mbappé. L'attaquant français, parti au Real Madrid, est devenu la cible des moqueries de certains supporters parisiens sur les réseaux sociaux. Pour Djibril Cissé, ancien joueur de l'OM, cette attitude est irrespectueuse.

Invité dans l'émission "The Bridge", coanimée par Aurélien Tchouaméni, l'ancien international a pris la parole pour défendre l'ex numéro 7 parisien : "Il faut savourer la victoire plutôt que de dire 'Kylian n'était pas là, on a gagné' et essayer de le narguer. Une ligue des champions est un travail de longue haleine". Cissé a notamment tenu à rappeler l'importance de Kylian Mbappé dans l'histoire du club : "Marquinhos a remercié Thiago Silva, Zlatan. Tous ces gens ont fait que Paris a pris de l'ampleur. Kylian en fait partie" martèle l'ancien attaquant marseillais.

Pour lui les supporters intelligents savent faire la part des choses : "Il y a les supporters et les supporters un peu plus intelligents qui font abstraction de tout ça et laisseront Kylian tranquille. ce que Kylian a fait pour le PSG, c'est grand. Il faut respecter ça" a-t-il confié, jusqu'à comparer l'histoire de l'attaquant parisien à une légende marseillaise Jean-Pierre Papin : "Il a fait une Papin", qui avait alors quitté Marseille juste avant le sacre européen en 1993.