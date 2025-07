Billets pour la Coupe du monde : c'est maintenant qu'il faut agir, la FIFA balance une date

La FIFA a livré une date pour l'ouverture du programme de vente de billets pour la Coupe du monde 2026.

Alors que la Coupe du monde des clubs vient de se terminer avec la victoire finale de Chelsea face au PSG (3-0), la FIFA vient de dévoiler la première grande échéance que beaucoup attendent : le lancement de la billetterie pour la Coupe du monde 2026. Dès le 10 septembre 2025, les supporters en quête d'un précieux sésame devront créer un compte sur le site de la FIFA pour s'inscrire au premier tirage au sort. Pour cette édition historique, la plus grande jamais organisée, avec 48 équipes et 104 matches répartis entre trois pays hôtes, le Mexique, les Etats-Unis et le Canada, la FIFA attend quelques 6,5 millions de spectateurs. Face à la demande qui s'annonce colossale, les billets seront proposés par vagues successives.

Les supporters sont aussi invités à créer un compte FIFA ID qui permettra de recevoir toutes les informations liées à la billetterie, y compris les dates clés et les instructions pour chaque étape. Le tirage au sort initial est prévu pour décembre 2025 et sera suivi de l'attribution des créneaux et des stades pour chaque équipe qualifiée. En parallèle, la FIFA propose déjà des formules hospitalités sur son site, incluant des billets premium, notamment la formule "mon équipe", qui permet de suivre sa sélection nationale tout au long des phases de groupe et des seizièmes de finale.