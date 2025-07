Un nouveau classement du Ballon d'or dévoilé, un top 10 très Parisien

Malgré la défaite du PSG en finale de Coupe du monde des clubs face à Chelsea (3-0), le top 10 du Ballon d'or reste largement parisien.

Alors que la saison vient de se clôturer avec la victoire de Chelsea face au PSG en finale de Coupe du monde des clubs, les débats concernant le futur Ballon d'or battent leur plein. Si la lourde défaite du club de la capitale a refroidi l'euphorie générale autour du club, Ousmane Dembélé reste le grand favori du ballon d'or selon le top 10 établi par Goal. Fort d'une campagne européenne exceptionnelle avec des buts salvateurs à Anfield ou à l'Emirates Stadium et deux passes décisives lors de la finale face à l'Inter Milan, le Français se rapproche un peu plus du prestigieux trophée. Il devance fictivement Lamine Yamal, révélation barcelonaise de tout juste 18 ans. Véritable porte étendard d'un FC Barcelone vainqueur de la Liga, de la Coupe du Roi et de la Supercoupe d'Espagne, le Catalan précède un milieu de terrain parisien, auteur d'une magnifique saison, Vitinha. Le Portugais, vainqueur de la Ligue des nations avec le Portugal, est devenu le maître à jouer du club de la capitale cette saison aux côtés de Joao Neves et Fabian Ruiz pour former, certainement, le meilleur milieu d'Europe actuellement.

Au pied du podium, Raphinha incarne lui aussi la renaissance offensive du Barça cette saison, alors que Mohamed Salah, 5e, paie l'échec européen de Liverpool malgré le titre en Premier League. Brillant individuellement mais plombé par une saison blanche en termes de trophée avec le Real Madrid, Kylian Mbappé est 6e. Derrière le Tricolore, c'est une armée de Parisiens qui lui succèdent : Désiré Doué (7e), devance Achraf Hakimi (8e), Khvicha Kvaratskhelia (9e) et Nuno mendes (10e). Au total, six Parisiens figurent dans le top 10 fictif du Ballon d'or qui sera remis le 22 septembre 2025.