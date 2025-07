"S'il veut jouer la Coupe du monde, il doit partir" : un joueur du Barça poussé vers la sortie

Une légende du football a conseillé à un joueur du FC Barcelone de quitter le club s'il veut disputer la Coupe du monde 2026.

Alors que le FC Barcelone sort d'une bien belle saison avec trois titres (Liga, Coupe du Roi, et Supercoupe d'Espagne), certains de ses joueurs pourraient perdre leur statut de titulaire, c'est le cas du portier Marc-André ter Stegen. Une légende du football allemand, Lothar Matthaus, a d'ailleurs été très clair concernant l'avenir du gardien de but. Dans un entretien accordé à Bild, l'ancien Ballon d'or 1990 n'a pas mâché ses mots à propos du portier blaugrana, actuellement écarté des terrains pour blessure selon Marca : "Ter Stegen ne jouera plus au Barça. Il doit être régulier s'il veut réaliser son rêve de jouer le Mondial, et pour cela, il doit partir". Alors que Manuel Neuer conserve la confiance du sélectionneur Julian Nagelsmann, la titularisation de l'ex du Borussia Monchengladbach passera par de la régularité en club, chose dont il ne pourrait plus faire preuve en Catalogne sans temps de jeu.

De son côté, ter Stegen compte bien rester au club malgré l'arrivée de Joan Garcia. Si l'Allemand semble destiné à être cantonné au rôle de second couteau dans la cage catalane, Matthaus estime que la décision du club doit être respectée : "Il ne faut pas se plaindre. Ce n'est pas un choix de Flick. le Barça est au dessus de tout, le football est ainsi fait". L'ex sélectionneur comprend toutefois l'attachement de ter Stegen à Barcelone : "Il y a joué, il a été capitaine, il y a sa vie, mais il doit comprendre que le club a d'autres plans".