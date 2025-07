Trump est prêt à tout : par décret, il veut la fin du "football" aux Etats-Unis

Le président américain Donald Trump a profité de la Coupe du monde des clubs pour annoncer vouloir en finir avec le soccer aux Etats-Unis.

C'est une déclaration qui a fait choc aux Etats-Unis. Invité d'honneur lors de la finale de Coupe du monde des clubs entre Chelsea et le Paris Saint-Germain, Donald Trump a affirmé dans une interview à DAZN envisager une grande manœuvre concernant le "soccer". Le président américain, par décret, voudrait en finir avec cette terminologie pour le rebaptiser en "football". Une modification visant à aligner les USA avec le reste du monde.

"Je pense que je peux le faire" a lâché Trump, sûr de son coup, au terme du match remporté par Chelsea (3-0) au MetLife Stadium dans le New Jersey. Annoncé de plus en plus proche du président de la FIFA Gianni Infantino, le président américain veut un rapprochement des USA avec le ballon rond, à l'image de l'organisation de la Coupe du monde 2026 co-organisée par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada. Et pour cela, il est prêt à effacer le terme "soccer" pour adopter définitivement "football".

Le "football" que Trump veut promouvoir reste encore marginal aux Etats-Unis, bien loin de la NFL, la NBA ou encore la MLB. Mais la croissance de la MLS, dopée par l'arrivée de Lionel Messi à l'Inter Miami, montre une tendance positive autour du sport. Pour Ivan Martinho, expert en marketing sportif, ce changement sémantique serait surtout un signal d'ouverture culturelle : "Les personnes d'origine latine, qui représentent déjà 20% de la population étasunienne aimeront ce changement". Donald Trump l'a bien compris, le football pourrait pourrait revêtir une puissance politique et géopolitique certaine, à l'échelle nationale mais aussi internationale.