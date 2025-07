Une des plus plus folles transactions de l'histoire du football sur le point d'être réalisé par le PSG

Le PSG chercherait à frapper un immense coup sur le marché des transferts.

Le Paris Saint-Germain prépare-t-il l'un des transferts les plus fous de l'histoire du football ? Selon les révélations du média espagnol Fichajes, le club parisien serait disposé à offrir 250 millions pour s'attacher les services de son bourreau en finale de Coupe du monde des clubs, le meneur de Chelsea, Cole Palmer.

A seulement 23 ans, l'attaquant anglais a ébloui la finale du Mondial des clubs avec deux buts et une passe décisive. Une performance stratosphérique qui a marqué les esprits et qui a convaincu Doha d'agir sans limite. Mais du côté de Chelsea, la réponse est claire, Cole Palmer est intransférable. Formé à Manchester City avant de s'imposer chez les Blues, Palmer incarne désormais le renouveau du club londonien. Créatif et doté d'une excellente vision de jeu, Palmer, bien installé en premier League n'a manifesté aucun désir de quitter le club.

Le PSG, en quête d'un nouveau visage de son équipe depuis le départ de Kylian Mbappé, espère néanmoins trouver une brèche dans le dossier qui pourrait relancer les négociations. Il faut dire que c'est une information qui reste à prendre avec des pincettes, surtout au vu du nouveau projet parisien depuis le départ des Mbappé, Messi et Neymar. Une vision bien moins clinquante du projet parisien que les années précédentes, mais qui l'a propulsé sur le toit de l'Europe. Pas sûr que Luis Enrique ne valide une telle manœuvre, qui ferait de Palmer le joueur le plus cher de l'histoire du club, devant Neymar et ses 220 millions d'euros.